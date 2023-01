Quentin Panneel (Eendracht Aalst) voor duel tegen ex-club Dikkelvenne: “Het tij zal wel keren, want spelpeil is nog op niveau”

voetbal tweede nationale AAls Eendracht Aalst zich nog in het titeldebat wil mengen, dan moet het dringend weer aanknopen met de zege. Zaterdagavond wordt de terugronde aangevat tegen Dikkelvenne. In de heenwedstrijd werd de komende tegenstander met forfaitcijfers ingeblikt. Toen verkeerden de Ajuinen in bloedvorm. Nu wordt het afwachten hoe de ploeg reageert op de vier nederlagen op rij. Aalst kan alvast op de nieuwe aanwinsten doelman Chris Espeso Nunez (ex-SC Lokeren Temse) en middenvelder Thomas Doore (ex-Sint-Eloois-Winkel) rekenen.

Dat is geen overbodige luxe, want Coach Carl De Geyseleer moet sleutelen aan zijn ploegopstelling. Mbaye en Kakudji zijn geschorst. Van Den Eynde (enkel) is geblesseerd en Dekuyper (scheenbeen) is onzeker. Het wordt dus afwachten wie samen met Panneel voorin zal spelen.

Voor de Brusselaar is het een duel tegen zijn ex-club. “Of het een speciale match voor mij is? Ja en neen. Ik hoef me niet speciaal te bewijzen, want de coach van Dikkelvenne wilde me houden. Vorig seizoen is Eendracht er mij in de wintermercato komen weghalen. Omdat ik nog onder contract lag, moest er een akkoord met het bestuur van mijn ex-club gevonden worden. Ik ben uiteraard blij dat ik de stap naar Aalst kon zetten, want het is een ambitieuze club.”

“Het is natuurlijk altijd een prettig weerzien met de ex-ploegmakkers, maar ongeveer de helft van de ploeg is gewijzigd. Met Marco Verheuge heb ik nog steeds contact. Ik speelde ook met hem samen bij SK Sint-Niklaas.”

Met vertrouwen

In de heenwedstrijd waren jullie een klasse beter, maar rekening houdend met de omstandigheden – veel afwezigen en de terugval van de jongste weken – wordt het zeker geen gezondheidswandeling. “Toch moeten we met vertrouwen de match aanvangen. We waren tot de rode kaart van Fabris de betere ploeg tegen SC Lokeren-Temse. Ook op Wetteren gingen we onverdiend onderuit. Het is niet zo dat de ploeg een vormdip kent, want het spelpeil is nog altijd op niveau. De omstandigheden zaten alleen wat tegen. Ik ben ervan overtuigd dat het tij wel zal keren. We zijn zeker nog niet uitgeteld in de titelstrijd, want er zijn nog zeventien wedstrijden te gaan.”

Normaal vorm je een aanvalsduo met Dekuyper of Mbaye. Maakt het voor jou een verschil uit met wie je voorin wordt uitgespeeld? “Ik ben met beide spitsen complementair. Het enige verschil is dat ik naast Dekuyper minder verdedigend werk moet opknappen dan met Mbaye.”

In vergelijking met vorig seizoen krijg je dit seizoen meer speelkansen. “Ik mag met acht basisplaatsen in zeventien wedstrijden zeker niet mopperen. Hoewel ik tot dusver slechts één keer scoorde, ben ik in goede vorm. Ik was wel met een zestal assists beslissend.”

Je heb een contract tot het einde van het seizoen. Is er al gesproken over een verlengd verblijf? “Er is een optie voor een bijkomend jaar voorzien. Of die zal gelicht worden, weet ik nog niet. Er werd hierover nog niet gepraat. Ik sta er uiteraard voor open.”

Freddy De Saedeleer overleden

Nog dit: de beide aanwinsten Chris Espeso en Thomas Doore tekenden een contract voor een half seizoen. Het contract van invallersdoelman Zeb Van Gerven werd in onderling overleg verbroken. Samuel Fabris kreeg voor zijn rode kaart tegen SC Lokeren-Temse een voorstel van twee weken schorsing. De club beraadt zich erover of de straf wordt aanvaard. Hij zou dan geschorst zijn op Oostkamp en tegen Wetteren. Voormalig doelman, hulp- en keeperstrainer van Eendracht Aalst Freddy De Saedeleer (64) is overleden na een slepende ziekte. Hij is de vader van ex-Aalstspeler Kristof. We betuigen ons medeleven aan zijn familie.

Lees ook: meer voetbal in 2NA