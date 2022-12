Quentin Boudry en Wetteren ontvangen rode lantaarn Erpe-Mere United: “Voetjes op de grond na vorige week”

Als donderslag bij helderde hemel verloor FC Wetteren vorige week nog met 4-0 van Torhout. “Dat hadden we niet zien aankomen”, aldus Quinten Boudry. “In de eerste twintig minuten waren we echt niet goed. Er was weinig goesting en we wonnen geen enkele tweede bal. Op dat moment was de 2-0-achterstand terecht.”

“Toen we wat beter in de match kwamen, misten we creativiteit om aan grote kansen te komen. Na de pauze pakte Arno Van Wassenhove rood en moest Yenten Van Hoecke als veldspeler in doel gaan. Arno verving de geblesseerde Quintijn Steelant en we hadden geen reservekeeper op de bank. Yenten deed het behoorlijk, maar kreeg er nog twee binnen in het slot van de wedstrijd.”

“Die uitslag ligt zeker niet in de lijn van de voorbije maanden. We willen snel de knop omdraaien en zondag (aftrap om 14.30 uur) tegen Erpe-Mere United bewijzen dat die 4-0 een uitschieter was.”

Geen onderschatting

Door de nederlaag zakte Wetteren naar de vijftiende plaats. Thuis tegen Erpe-Mere moet gewonnen worden om de kloof met de middenmoot opnieuw te dichten. De rode lantaarn pakte buitenshuis nog geen enkel punt. “Dat willen we zondag ook zo houden”, verzekert Boudry.

“Van onderschatting zal alleszins geen sprake zijn. Sinds vorige week staan onze voetjes weer op de grond. Na Erpe-Mere sluiten we 2022 af met een loodzwaar tweeluik. Na de altijd moeilijke uitmatch bij Zelzate krijgen we het bezoek van leider Eendracht Aalst dat aan een sterk seizoen bezig is. Als we niet met te veel druk aan die duels willen beginnen, moeten we zaterdag gewoon winnen.”

Minder onstuimig

De linksachter presteert dit seizoen op een constant niveau en miste daarom nog geen minuut. “Dat is ook dankzij het vertrouwen van de coach. Het is pas mijn tweede seizoen op dit niveau en ik probeer elke week mijn best te doen en progressie te maken. Vooral op verdedigend vlak heb ik al geleerd om wat meer mijn momenten te kiezen. Ik ben offensief al minder onstuimig dan vorig seizoen.”

