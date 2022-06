Q1 TrackRacing uit Maaseik scoort in binnen- en buitenland

Maar dat is nog niet alles. Komend weekend is het tijd voor de Belgische manche van GT Open Cup Europe in Spa en amper een week later is er alweer de derde manche van de Porsche Carrera Cup Benelux op Circuit Zandvoort. In juli zijn er ook nog eens races voor het Belgische uithoudingskampioenschap en de Europese serie, respectievelijk in Spa en op de Hungaroring.

Even terug naar Midden Frankrijk en de tweede race van het Belcar Endurance Championship in Magny-Cours op pinkstermaandag: Filip Teunkens en Jan Lauryssen nemen revanche voor hun moeilijke start in Zolder midden mei en eindigden tweede in de Porsche Endurance Trophy en vierde algemeen. Amper enkele dagen later was het team te gast op Circuit Zolder, met twee wagens in de Porsche Carrera Cup Benelux, één voor vaste waarde Jan Lauryssen in de Pro-Am Categorie en één voor Nicolas Vandierendonck in de AM Categorie. Het weekend in Zolder bracht voor Nicolas Vandierendonck een mooi derde plaats in de eerste race en een ereplek in de wedstrijd op zondag, maar het was vooral Jan Lauryssen die het mooie weer in Zolder maakte, met een dubbele zege in de Pro-Am Categorie, waardoor de Kempense ondernemer zijn leidersplaats in het kampioenschap nog verder verstevigd, een titel die voor Lauryssen één van de belangrijke doelstellingen van het seizoen 2022 is.