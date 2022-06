Q1-TrackRacing uit Maaseik manifesteert zich op Europees vlak: “We kunnen moeilijk anders dan positief zijn na zo’n sterk weekend”

Kempenaar Jan Lauryssen won in Spa-Francorchamps tweemaal, onder meer voor de regerende GT World Silver Cup-kampioen en F2-racewinnaar Alex Fontana. Ook Oost-Vlaming John De Wilde nam tweemaal de bekers en champagne in ontvangst, voor winst in de categorie AM. Lucas Valkre en Dirk Schouten tikten als tweede en derde aan in de beide wedstrijden. Jan Lauryssen is nu leider in het kampioenschap, terwijl John De Wilde hetzelfde doet in de categorie AM. De volgende afspraak voor het team is komend weekend al, met de derde meeting van de Porsche Carrera Cup Benelux in Zandvoort, terwijl op 9 en 10 juli de derde afspraak van de GT Open Cup Europe op de Hungaroring verreden wordt.