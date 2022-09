PW Diest opent seizoen met stuntzege tegen titelkandidaat Sokah Hoboken

Bestuurder Marc Janssens wist vooraf dat een verplaatsing naar Hoboken geen gezondsheidswandeling zou worden voor PW Diest. “De Hobokense club beëindigde het vorige seizoen op de derde plaats. In het tussenseizoen hadden de Antwerpenaren zich ook nog eens serieus versterkt. De Fransman Quentin Roninot kon adelbrieven voorleggen. Daar kwam vorige week ook nog eens de komst van zijn landgenoot Antoine Hachard (met Caen in Pro A, red.). Daar was wel een ‘klassementsspoedprocedure’ voor nodig. Dit gebeurde vlak voor de deadline om een speler in dubbele aansluiting aan een kern toe te voegen. Reglementair kan een speler uit Pro A of Pro B niet met een dubbele aansluiting spelen in België, maar Sokah stelde dat de Franse competitie op het hoogste niveau nog niet begonnen is. Samen met de gebleven Benjamin Brossier posteerde Sokah dus een volledig Frans basisteam.”

Toch sterkste team

In Diest kon men uiteindelijk toch rekenen op Pavel Platonov. Marc Janssens bevestigt. Onder de noemer ‘never change a winning team’ koos PW Diest voor hetzelfde team als vorig seizoen, aangevuld met Yannick Vostes. Daags voor de wedstrijd leek het dat Pavel Platanov niet in Diest zou geraken, maar een nachtelijke busreis en een eerste ochtendvlucht brachten Pavel aan de start van deze kapitale wedstrijd. Sokah bracht meteen haar kopman Hachard aan zet. Dat lukte, maar niet zonder moeite. Pavel Platonov deed heel goed mee en verloor bijvoorbeeld de derde set na een discutabele situatie. Vervolgens kon Diogo Carvalho - ook in vier sets - de bordjes gelijkstellen tegen Benjamin Brossier. De derde wedstrijd zou bepalen welke ploeg met voorsprong zou gaan rusten. Diest nam psychologisch voordeel, want een sterke Alexey Smirnov versloeg Robinot met 3-2. Ruststand: 1-2. Na de pauze was het weer een verbluffende Hachard die deze keer de maat nam van Diogo Carvalho. In de vijfde confrontatie van de avond won Pavel Platanov tegen Sokahspeler Robinot. 2-3 voor de Diestenaars. De allesbeslissende laatste wedstrijd werd een absolute thriller. Alexey Smirnov kroop in de vierde set bij een 2-1 achterstand door het kleinste gaatje. In een denderend slot wist een ervaren Smirnov in de vijfde set Brossier af te houden. Ondanks de vermoedelijke eenmalige opstelling van Antoine Hachard is dit weliswaar een belangrijke overwinning, maar er is nog niets gezegd. Het seizoen is nog maar pas gestart en meerdere ploegen hebben zich flink versterkt. De volgende opdracht voor de Diestse eerste ploeg is op woensdag 21 september. In het kader van ‘Maand van de Sportclub’ is de inkom tegen de buren uit Hasselt gratis inkom.”