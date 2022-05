PW Diest is ongenaakbaar en realiseert de tweede dubbel in het bestaan van de club. Voorzitter Marc Janssens: “Dit is het resultaat van jarenlang keihard werken”

TafeltennisPW Diest heeft zich de voorbije twee dagen verzekerd van een plaatsje in de geschiedenis door voor de tweede keer in zijn bestaan de dubbel te pakken. Woensdagavond was de derde landstitel een feit na een bijwijlen hoogstaande en zenuwslopende finale tegen PP Castellinoise (4-2). Amper 24 uur later werd de kers op de taart gezet met een 4-1-zege in de bekerfinale tegen Sokah Hoboken.

Met twee punten achterstand had Castellinoise in Diest woensdag een klein mirakel nodig om nog kampioen te worden, maar de meegereisde Waalse supporters stuwden hun team meteen vooruit. In de eerste partij bood Valentin Pieraert het nodige weerwerk, maar Diogo Carvalho bracht de thuisploeg toch op een 1-0-voorsprong. Diest leek zo probleemloos op de titel af te stevenen, maar dat was buiten Enio Mendes gerekend. Die zette de stand weer in evenwicht met een spannende 2-3-zege tegen Alexey Smirnov. Het derde duel zou uiteindelijk de doorslag geven. Een enthousiast spelende Thibaut Darcis dwong Pavel Platonov tot het uiterste, maar de Wit-Rus bleef koel onder de druk en vocht zich finaal met een 13-11-score naar een 3-2-overwinning.

Carvalho maakt het af

PW Diest ging dus met een 2-1-tussenstand de break in, waarna Carvalho na ruim drie uur tafeltennis op hoog niveau de klus vakkundig afmaakte tegen Mendes: 3-1 en match beslist. De thuisspelers mochten de titel tussendoor al even vieren met het publiek, maar nadien moest Platonov nog aan de tafel plaatsnemen tegen Pieraert. Ook hier moest Platonov weer alles uit de kast halen om een 0-2-achterstand nog om te buigen in winst. In de laatste partij kreeg Remi Chambet-Weil de kans om zich te meten met Darcis. De jonge Fransman toonde zijn talent, maar kon een 1-3-nederlaag niet vermijden.

Met een 4-2-overwinning was de zege definitief binnen en mocht PW Diest kort na middernacht voor de derde keer in zijn bestaan de trofee van landskampioen in ontvangst nemen. “It was a hard game”, klonk het achteraf bij Diogo Carvalho. “Er hing een goeie atmosfeer in de zaal. Castelinoise moest komen winnen en heeft vol overgave gestreden, maar uiteindelijk heeft onze ervaring de bovenhand gehaald.”

Dubbel als bekroning

Veel tijd om te recupereren was er niet voor PW Diest, want nauwelijks achttien uur na de landstitel kwam Sokah Hoboken op bezoek voor de bekerfinale. Daarin rekende Smirnov al meteen vlotjes af met Provost (3-0), maar net zoals de dag voordien kwam de zege niet op bestelling. Brossiers verraste thuisspeler Platonov (1-3) en de score stond weer gelijk. Na een alweer spannende partij tussen Carvalho en Bankosz (3-2) en het dubbelspel tussen Smirnov/Platonov en Brossiers/Provost (3-1) was het aan de twee nummers één van beide teams om het uit te vechten. Een fel gemotiveerde Smirnov rekende vlotjes af met Brossier (3-0), waarna PW Diest dus zijn tweede prijs in ontvangst mocht nemen.

“Dit betekent héél veel voor ons”, reageerde een emotionele voorzitter Marc Janssen na een zware tweedaagse. “Het geeft aan dat wij hier toch écht wel iets op poten gezet hebben in de wereld van het tafeltennis. Zeker als Vlaamse club, tussen al het Waals geweld. Buiten die ene uitschuiver in het begin van het seizoen tegen Hoboken, was het van midden oktober vorig jaar geleden dat we nog eens verloren hadden. We zijn, corona ingecalculeerd, al vijf jaar lang de regerende landskampioen en ook nu hebben we weer een quasi foutloos parcours afgelegd. Dit is echt wel uniek!”

“Hoe wij dit allemaal realiseren? Door keihard te werken. Mijn broer Dirk en ik engageren ons al vijfenveertig jaar lang dag in dag uit voor deze club en dit is onze ultieme beloning. We hebben onze ups en downs gekend, maar er is altijd een stabiele structuur gebleven. Daar plukken we nu de vruchten van”, besluit Janssens. “Ons hart ligt nu eenmaal bij het tafeltennis.”

Resultaten

Woensdag

1. Diogo Carvalho - Valentin Pieraert 3-1

2. Alexey Smirnov - Enio Mendes 2-3

3. Pavel Platonov - Thibaut Darcis 3-2

4. Diogo Carvalho - Enio Mendes 3-1

5. Pavel Platonov - Valentin Pieraert 3-2

6. Remi Chambet-Weil - Thibaut Darcis 1-3

Bekerfinale

1. Alexey Smirnov - Damien Provost 3-0

2. Pavel Platonov - Benji Brossier 1-3

3. Diogo Carvalho - Michal Bankosz 3-1

4. Smirnov/Platonov en Brossiers/Provost 3-1

5. Alexey Smirnov - Benji Brossier 3-0