PW Diest heeft zijn derde landstitel beet na een felbevochten 4-2-zege tegen PP Castellinoise. Volgt vanavond de dubbel?

PW Diest heeft zich woensdagavond verzekerd van de derde landstitel in de geschiedenis van de club. In een bijwijlen hoogstaande en zenuwslopende finale tegen PP Castellinoise haalde de ervaring van de thuisploeg uiteindelijk de bovenhand (4-2). Vanavond kan de kers nog verder op de taart gezet worden tijdens de bekerfinale tegen Sokah Hoboken.

Met twee punten achterstand had Castellinoise in Diest een klein mirakel nodig om nog kampioen te worden, maar de meegereisde Waalse supporters stuwden hun team meteen vooruit. In de eerste partij bood Valentin Pieraert het nodige weerwerk, maar Diogo Carvalho bracht de thuisploeg toch op een 1-0-voorsprong. Diest leek zo probleemloos op de titel af te stevenen, maar dat was buiten Enio Mendes gerekend. Die zette de bordjes weer in evenwicht met een spannende 2-3-zege tegen Alexey Smirnov. Het derde duel zou uiteindelijk de doorslag geven. Een enthousiast spelende Thibaut Darcis dwong Pavel Platonov tot het uiterste, maar de Wit-Rus bleef koel onder de druk en vocht zich finaal met een 13-11-score naar een 3-2-overwinning.

Carvalho maakt het af

PW Diest ging dus met een 2-1-tussenstand de break in, waarna Carvalho na ruim drie uur tafeltennis op hoog niveau de klus vakkundig afmaakte tegen Mendes: 3-1 en match beslist. De thuisspelers mochten de titel tussendoor al even vieren met het publiek, maar nadien moest Platonov nog aan de tafel plaatsnemen tegen Pieraert. Ook hier moest Platonov weer alles uit de kast halen om een 0-2-achterstand nog om te buigen in winst. In de laatste partij kreeg Remi Chambet-Weil de kans om zich te meten met Darcis. De jonge Fransman toonde zijn talent, maar kon een 1-3-nederlaag niet vermijden.

Met een 4-2-overwinning was de zege definitief binnen en mocht PW Diest kort na middernacht voor de derde keer in zijn bestaan de trofee van landskampioen in ontvangst nemen. “It was a hard game”, klonk het achteraf bij Diogo Carvalho. “Er hing een goeie atmosfeer in de zaal. Castelinoise moest komen winnen en heeft vol overgave gestreden, maar uiteindelijk heeft onze ervaring de bovenhand gehaald.”

Vanavond de dubbel?

Vanavond krijgt het team van de broers Marc en Dirk Janssens bovendien de kans om de kers op de taart te zetten in de bekerfinale tegen Sobah Hoboken Afspraak om 18 uur in het Peter Dorlandcentrum.

Resultaten:

1. Diogo Carvalho - Valentin Pieraert 3-1

2. Alexey Smirnov - Enio Mendes 2-3

3. Pavel Platonov - Thibaut Darcis 3-2

4. Diogo Carvalho - Enio Mendes 3-1

5. Pavel Platonov - Valentin Pieraert 3-2

6. Remi Chambet-Weil - Thibaut Darcis 1-3