Puntenloos Cappellen moet op zoek naar nieuw trainersduo: “Dit hadden we totaal niet zien aankomen”

voetbal jupiler pro league “In Senegal heb ik mezelf beter leren kennen”: Mory Konaté (KV Mechelen) spreekt voor het eerst na woelige zomermaan­den

De zorgen rond middenvelder Mory Konaté (29) zijn van de baan. “Het was een ‘choque’ voor me, toen ik hoorde dat ik niet mocht spelen.” Een monoloog over zijn keuze voor Malinwa (en niet het Saoedische Al Riyadh) en zijn reis naar Senegal om een verblijfsvergunning.