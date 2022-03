Puntendeling tussen Oostkamp en Torhout na ware cupmatch

“Geen foute uitslag, maar na het laatste fluitsignaal heerste vooral ontgoocheling”, laat Broes Willem weten. “De meeste kansen waren voor ons. In de eerste helft lieten we het na om een ruime voorsprong uit te bouwen, met onder meer een bal op de paal en een onduidelijk afgekeurd doelpunt. Canoot scoorde vlak voor rust, nadat wij hoog druk zetten en we de bezoekers in de fout dwongen. Na de pauze maakte Torhout met een gelukje gelijk, op een vrije trap van Andries, die in twee tijden onder onze doelman doorging. Twintig minuten voor tijd kwawen ze op voorsprong, maar een strafschopovertreding bracht ons opnieuw in de match. Ik zette me achter de bal en trapte het leer binnen in het dak van het doel”, aldus de 24-jarige centrale verdediger.

Discutabele strafschop

Damon Timmerman, het twintigjarige jeugdproduct van Torhout dat zijn ploeg 20 minuten op tijd op een 1-2-voorsprong bracht, ziet de situatie door een andere bril. “Oostkamp was de betere ploeg in de eerste helft, maar na de pauze waren ze verre van dominant. Het klopt dat hun doelman een foutje maakte bij de gelijkmaker van Andries, maar wij bleven maar komen. Op een voorzet van Pyck kopte Margo de bal door tot mijn voeten, waarna ik raak trof. De strafschopsituatie, waarbij Pyck zijn tweede gele kaart kreeg, was in mijn ogen een farce. Dylan Vanhaeren zag dat hij niet meer kon afwerken en ging al liggen voor er contact was. Doodjammer, want ik vond ons zeer sterk spelen in de tweede helft. Al is een puntje tegen de competitieleider, die deze maand kampioen zal spelen, uiteraard geen slechte prestatie. Bovendien lopen wij een puntje uit op nummer vier Tempo Overijse, dat verloor tegen Erpe-Mere.”

Titel

De voorsprong van Oostkamp op eerste achtervolger Lebbeke slinkt tot acht punten, maar met nog slechts vijf matchen te gaan, komt de titel steeds dichterbij. “We voelen dat de weken van de waarheid eraan komen, maar we maken nog geen plannen in die richting. De eerstvolgende training en wedstrijd telt. We krijgen nu twee uitmatchen op rij, te beginnen met een trip naar het kleine en moeilijk bespeelbare veld van Voorde-Appelterre, waar voetballen erg moeilijk is”, aldus nog Willem.

SV Oostkamp: Martens, Vanhaeren, Declerck, Decloedt, Claeys, Canoot, Willem, Benoot, Van De Water en Vanhaecke (71' Vermander).

KM Torhout: Dutoit, Taillieu, Ballegeer, Hollevoet, Oumedjeber, Puskas (63' Margo), Pyck, Vandewiele, Andries, Desitter en Timmerman (90' De Cuyper).

Doelpunten: 40' Canoot (1-0), 55' Andries (1-1), 70' Timmerman (1-2) en 81' Willem (2-2, strafschop).

Gele kaarten: Andries, Taillieu, Vanhaecke, Pyck, Bragard, Van De Water, Vandewiele en Verhulst (keeperstrainer Torhout).

Rode kaart: 81' Pyck (dubbel geel).