Publiekslieveling Iljo Keisse derde in z’n laatste Heusdenkoers: “Ik ben niet eens enorm ontgoocheld”

wielrennen profsIljo Keisse (39) zal Heusdenkoers nooit winnen. Toen hij in 2005 prof werd, was dat een vurige wens. In zijn laatste officieuze WK onder de profkermiskoersen strandde de publiekslieveling dinsdag op plaats drie. En was hij toch niet enorm ontgoocheld.

“De droom om Heusdenkoers te winnen, had ik voor de start al opgeborgen”, beweerde Keisse meteen na de wedstrijd. “Ik heb al een hele tijd geen goed gevoel. Integendeel, zelfs een heel slecht gevoel. In zowel Ronde van Wallonië, Leuven als Eurométropole Tour heb ik moeten opgeven. En niet enkel maar de strijd moeten staken, gewoon los uit de wielen gereden. Normaal kwam ik niet aan de start van de Heusdenkoers. Ik moest naar de Ronde van Denemarken. Zaterdag kreeg ik telefoon van de ploegleiding. Ze vonden dat het geen zin had om mij mee te nemen naar Denemarken, dat het risico te groot was dat ik na twee dagen al naar huis moest.”

Vlucht met zeven

Dus kon Keisse in zijn thuiskoers starten. Voor zijn laatste optreden in Heusden kreeg hij van de organisatoren rugnummer 1. Hij bewoog hemel en aarde om een goed resultaat te rijden. Wat ook lukte. In een reactie op de ontsnapte Tom Van Asbroeck glipte hij mee. Zodat hij met Brent Van Moer, Oliver Naesen, Gijs Van Hoecke, Ayco Bastiaens en Abram Stockman aansloot bij de latere winnaar. In de slotronde probeerde hij zijn medevluchters te verschalken, maar dat lukte niet. En in de sprint legde hij de duimen voor Van Asbroeck en Naesen.

Niet de sterkste

“Vandaag was ik zeker niet de sterkste”, vond de pion van Quick.Step-Alpha Vinyl. “Maar ik reed wel een mooie wedstrijd, ik ben tevreden met de manier waarop. Vandaar dat ik niet enorm ontgoocheld ben met deze derde plek. Ik denk dat het tij wel eens zal keren. Misschien ben ik vandaag op dat punt gekomen. Want het is niet dat ik er niets meer voor doe. Ik ging op hoogtestage. Ik eet, train en slaap zoals het moet. Probleem is dat niemand weet wat ik moet doen. Minder trainen, meer trainen, rusten, gewoon voortdoen? Ik heb veel symptomen van overtraining. Misschien is het slechte gevoel uit de vorige koersen ook een gevolg van een coronabesmetting. Meteen na die besmetting ging ik op hoogtestage. Vermoedelijk was dat niet verstandig.”

