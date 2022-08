Publieke belangstelling is groot voor 24 Hours of Zolder

Donderdag, met vrije toegang voor groot en klein, starten de chronoritten, met een volledige dag werk tegen de klok. De deelnemers aan de 24 Hours of Zolder openen de debatten om 9u15 en daarna zien we ook de deelnemers aan de Belcar Skylimit Sprint Cup aan het werk, net als de rijders van de Belcar Historic Cup. Het eerste hoogtepunt is er om 19u30 met de Superpole, waarin alle teams vrije baan krijgen om hun plaats op de startgrid af te dwingen. Net voor middernacht lopen de nachttrainingen dan ten einde.

Vier races, twee van de Belcar Skylimit Sprint Cup en twee van de Belcar Historic Cup, samen met de warm-up voor de 24 Hours of Zolder, vormen de aanloop naar de start, om 16u00 van de 24 Hours of Zolder, maar er is nog meer dan alleen de actie op de piste.

Actie op en naast de piste op zaterdag

“Zaterdag is er vanaf 11u00 en dat tot 20u00 heel wat animatie voor de kinderen, in de Kids Village, om 08u00 is er een Pitwalk voorzien is voor het publiek”, vertelt Lucia Gallucci, organisator van de 24 Hours of Zolder.

“Voor de start van de race is er dan ook nog de gridwalk enkel voor de VIP’s en dat van 14u40 tot 15u40, opnieuw met de nodgie sfeer en ambiance. Voeg daar nog de TcW by Temptation Carwash aan toe, een guilty pleasure dat al voor de tiende maal voor plezier zorgt met sponzen, zeemvellen, bikini babes en een dikke laag schuim. En terwijl de wagens de nacht induiken, is er de TOPradio party van 20u00u tot 02u30 ’s nachts met TOPradio DJ’s en acts. Tot slot zullen er in zone 5 van de paddock Dreamcars te bewonderen zijn voor het publiek.”