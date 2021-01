PSV-huurling Dante Rigo uit Tremelo uit onvrede over uitleenbeurt bij ADO Den Haag: “Hier wordt niemand beter van”

Na een korte periode bij de jeugd van SK Heist en Lierse verhuisde Dante Rigo intussen al dertien jaar geleden naar PSV Eindhoven. Daar doorliep hij de rest van zijn opleiding tot hij vorig seizoen een eerste keer werd uitgeleend aan Sparta Rotterdam. Een succesvolle periode die helaas voor Rigo werd gestuit door corona, maar ze opende wel perspectieven. In die mate dat de middenvelder bij het begin van dit seizoen aan de slag kon bij ADO Den Haag. “Alles begon er goed”, aldus Rigo. “De trainer had veel vertrouwen en ik speelde nagenoeg alles. Het enige wat tegenviel, waren de resultaten jammer genoeg. Maar ik was best tevreden over mijn prestaties en kon mezelf weinig verwijten.”

Voorspelling

“Alles veranderde echter toen de coach werd ontslagen. En wat écht vreemd was, is dat hij me bij zijn afscheid voorspelde dat ik niet veel meer zou spelen. Aanvankelijk geloof je dat natuurlijk niet, maar onder de nieuwe coach (Ruud Brood, red.) verdween ik wel degelijk naar de bank”, aldus nog Rigo. “Ik vroeg hem een paar keer naar de reden en om perspectieven, maar veel wijzer werd ik niet van zijn antwoorden. Aanvankelijk kreeg ik nog invalbeurten, maar sinds de wedstrijd tegen Ajax op 20 december kwam ik niet meer van de bank. Het lijkt er dus inderdaad op dat het een beslissing is van bovenhand, want ik moet in de pers lezen dat ze van me af willen omwille van financiële redenen. Zelf hoorde ik nog niets. Een sportieve keuze lijkt het me niet, want het is niet zo dat ADO plots meer punten begon te pakken toen ik uit de ploeg ging.”

Einde huur?

“Of de huurovereenkomst straks verbroken wordt? Dat zal de komende dagen moeten blijken, maar het dossier ligt in elk geval op tafel bij PSV. Hier wordt niemand beter van. ADO niet, PSV niet en ik al zeker niet. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik moet spelen en als het hier niet is, dan wel elders”, aldus de Tremelonaar. “Na volgend seizoen loopt mijn contract in Eindhoven af en dus zal de komende maanden duidelijk worden waar mijn toekomst ligt. Als het verhaal daar stopt? Dan mik ik op een andere club in de Eredivisie of de Jupiler Pro League, dat niveau kan ik zeker aan.”