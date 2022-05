Provinciale eindronden: Kenny Müllenmeister en Park Houthalen spelen gelijk in Lindelhoeven: “Woensdag voor eigen publiek promotie naar eerste afdwingen”

voetbalHet is nog niet zeker wie volgend seizoen naar eerste provinciale promoveert. In het eerste finaleduel hielden Lindelhoeven en Park Houthalen elkaar in evenwicht. Bezoeker Park dwong de meeste doelkansen af, maar verzuimde deze te benutten. Met een 1-1 gelijkspel kan de promotiestrijd nog alle kansen uit. “Op eigen veld moeten we de klus afmaken”, zegt Parkspeler Kenny Müllenmeister. “Maar als er spanning in de lucht hangt, is dit niet altijd zo simpel.”

In de eerste helft hielden beide teams elkaar in evenwicht. De betere kansen waren voor de bezoekers. Doelpman Burhan toonde zijn klasse en stopte een strafschop van Ospitalieri. Na de rust bleef Houthalen morsen met kansen. Het was Vandebriel die na een voorzet van Dimirci de thuisploeg op voorsprong mikte. Na een fout op Bieniek trof Ospitalieri ditmaal wel raak vanop de stip. Ondanks meerdere doelkansen en de uitsluiting van doelman Burhan veranderde de uitslag niet meer. Woensdag valt het verdict in Houthalen.

Park Houthalen morst met kansen

Kenny Müllenmeister kon zich verzoenen met de uitslag, alhoewel hij ook baalde om de vele kansen die niet benut werden. “We hadden voldoende mogelijkheden om twee wedstrijden te winnen”, klonk Müllenmeister na afloop. “Ik heb ook geen verklaring voor zoveel gemiste kansen. Het zal te maken hebben met het belang van de dit duel en de daarbij horende zenuwachtigheid. Akkoord, op verplaatsing is een een draw een goede uitgangspositie.”

“Voor eigen publiek moeten we woensdag de promotie naar eerste provinciale kunnen afdwingen. Ook al is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. De belangen zijn groot en een foutje is snel gemaakt. Toch mogen we ons niet laten verrassen. Het zal woensdag volle bak zijn in Houthalen. Met de steun van de supporters moeten we aan het langste eind trekken”, besluit Müllenmeister.

Lindelhoeven zal huid duur verkopen

Ook in Lindelhoevense kamp heeft men de hoop op promotie nog niet opgegeven. Trainer Chris Corens is hierover klaar en duidelijk. “Alles blijft mogelijk. Er zullen woensdag elf leeuwen op het veld staan die hun huid duur zullen verkopen”, klinkt Corens strijdvaardig. “Houthalen mag misschien meer kwaliteit in de ploeg tellen, maar wij stellen daar een hecht collectief tegenover. We hebben een schitterend seizoen achter de rug en zullen zeker achteraf een feestje vieren., maar dan wel het liefst met een promotie”, aldus Lindelhoeven-trainer Chris Corens.

Provinciale eindronden

Eindronde tweede provinciale: extra stijger

Lindelhoeven - Park Houthalen 1-1

Doelpunten: 60' Vandebriel (0-1), 62' Ospitalieri (1-1, strafschop).



Eindronde derde provinciale: troosting

Maasland NO - KMR Biesen 5-0

Doelpunten: 4' Vanfloorop (1-0), 9' Poesen (o.g., 2-0), 34' Boonen (3-0), 48' en 87' Vanaken (4-0 en 5-0).



Eindronde vierde provinciale: extra stijgers

Breugel - LS Leut 1-0

Doelpunt: 79' Leijnen (1-0).



Fortuna Smeermaas - Zelem 4-1

Doelpunten: 35' Candic (1-0), 48' Natalello (2-0), 52' Staszewski (3-0), 56' De Rijck (3-1), 78' Stassen (4-1).

