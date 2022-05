Provinciale eindronde: Park Houthalen en Lindelhoeven strijden voor een plaats in eerste provinciale

In competitieverband was het Park Houthalen dat telkens met 2-1 de maat van Lindelhoeven nam. Maar Parktrainer Koen Vanhelden wil zich geenszins een favorietenrol laten opdringen. “De finale van een eindronde kun je niet vergelijken met een competitiewedstrijd”, reageert Vanhelden. “Zondag starten we beiden vanaf nul. Vergeet ook niet dat de vermoeidheid begint te wegen. De ploegen zijn niet gewoon om na een slopende competitie twee keer op één week te spelen. Maar soit. Bedoeling is om zondag in Lindelhoeven een goed resultaat af te dwingen, zodat we het woensdag in de thuiswedstrijd kunnen afmaken. Aan supporters zal het zeker niet ontbreken. Ik verwacht voor de terugmatch een vol huis. Een promotie naar eerste provinciale zou alvast een mooie bekroning zijn voor een een schitterend seizoen. Sinds ik half november overnam, verloren we slechts één wedstrijd. Dat geeft ons het nodige vertrouwen. Daarbij rekenen we op een fitte Domenico Grossi. Voordat hij naar Pelt verhuist, moet hij ons in deze finalewedstrijden over de streep trekken”, pinkt Vanhelden een oogje.