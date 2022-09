Provinciaal kampioen Brend van Aerschot wint in Booischot: “De sprint blijft mijn sterkste wapen”

In Booischot haalde Brend Van Aerschot het van Jarne Van Dyck en de Nederlander Thijs Vrij. “Op het vlakke parcours werd er snel gereden. Doordat er verschillende premiesprinten waren, viel het vooraan ook nooit stil. Ik heb me bewust niet gemoeid in die tussensprinten. Wellicht was dat de beste keuze. Ik kon krachten sparen die ik in de laatste kilometers kon aanwenden. Gaandeweg werd duidelijk dat een massasprint uitsluitsel moest brengen. Dat scenario kwam ook uit. Het werd een lange sprint. Het kwam erop aan om zo lang mogelijk in het wiel te blijven zitten. Een echt wiel kiezen zat er trouwens niet in. Ik sprong van het ene wiel naar het andere. Op honderd meter van de finish ging ik dan toch mijn kans. Uiteindelijk had ik een halve fietslengte voorsprong op Jarne Van Dyck. De sprint blijft mijn sterkste wapen. Interesse om het op de piste te proberen is en momenteel evenwel niet.”