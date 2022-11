Provinciaal coach Eddy Ponet blikt vooruit op het EK: “Hermans en Moors kunnen een medaille pakken”

Veldrijden LIMBURGERS OP HET EKMet vijf zijn ze, de Limburgers die komend weekend aan de start staan van het EK veldrijden in Namen. Drie echte: Quinten Hermans, Arne Baers en Fleur Moors en twee uitgeweken Limburgers: Laura Verdonschot en Julie Brouwers. Provinciaal coach Eddy Ponet had ze allemaal onder zijn hoede en blikt graag vooruit op de titelstrijd. “Met Quinten Hermans en Fleur Moors hebben we twee kanshebbers op een medaille. Ze kunnen zelfs Europees kampioen worden”, vertelt de Limburgse coach.

Bel Eddy Ponet op een woensdagmiddag en gegarandeerd hoor je op de achtergrond jongeren die in het veld aan het rijden zijn. “Wat wil je, het is woensdag, dus trainingsdag”, lacht Ponet die graag wat meer Limburgers in Namen gezien had. “Ik had nog enkele namen gesuggereerd aan de bondscoach, maar dat zal voor later zijn. Ik begrijp het ook wel ergens. Er zijn talenten, maar dan moeten ze veel vaker of regelmatiger rijden.”

Slechts vijf Limburgers dus, maar wel twee crossers met kansen op een medaille. “Klopt en volgens mij hebben Hermans en Moors zelfs kans op meer. Zeker in het geval van Hermans. Hij krijgt er een parcours op maat en zijn benen lijken in orde. Als hij zijn dagje heeft, zie ik hem heel dicht eindigen.” Bij de mannen beloften start er met Arne Baers één van de poulains van Ponet. De Palenaar werd zesde op de Koppenberg, een resultaat waarmee hij niet tevreden was.

Baers voor top tien

“Onterecht, zesde op de Koppenberg is een prima resultaat. Ik denk dat hij zich in het begin van de cross wel wat vergaloppeerd heeft, maar daarna is hij er door gekomen. Trouwens, als je steendood zit, word je niet zesde. Voor mij is hij kandidaat voor de top tien in Namen”, aldus Ponet die voor de tweede Limburgse medaille rekent op Fleur Moors. “Ze stond al twee keer op het podium in de wereldbeker. In Maasmechelen had ze kunnen winnen. Maar ze wilde te goed crossen.”

Mooie dag voor Moors?

“Moors reed in eigen achtertuin en ik vermoed dat al die aanmoedigingen voor te veel energie gezorgd hebben. In Namen is dat niet het geval en krijgt ze een omloop die haar ligt. Ze heeft nu twee keer verloren van de Nederlandse, maar dat mag haar niet ontmoedigen. Meer zelfs, ze kan Lauren Molengraaf perfect aan. Als dat lukt, kan het zaterdag een heel mooie dag worden voor haar.”