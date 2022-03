Proost Lier degradeert naar tweede nationale, Malle-Beerse handhaaft zich bij de elite

Futsal eerste nationaleDe teerlingen zijn geworpen in de degradatiestrijd. De degradatie van Jette was al een feit. Daar komt nu ook Lier bij. Een verdienstelijk 4-4-gelijkspel tegen Herentals was onvoldoende. De ene zijn dood is de andere zijn brood. Door de degradatie van Lier blijft Malle-Beerse in eerste klasse.

Lier kan na het gelijkspel tegen Herentals de degradatie naar tweede klasse niet meer ontlopen. Voor het eerst in jaren zullen de Pallieters het zonder futsal op het hoogste niveau moeten stellen. Laurenz Simoens – nochtans een lichtpunt dit seizoen – baalt. “We hebben het niet in de laatste weken van de competitie verknald. In de heenronde lieten we kostbare punten liggen. Zes keer verloren we een match met één goal verschil. In de terugronde pakten we punten tegen ploegen als Borgloon en Charleroi. Dat was positief.”

“Het is zonde dat we nu naar tweede klasse moeten. Zolang de degradatie wiskundig niet vaststond, bleven we er voor gaan”, aldus Simoens. “Ik woon in West-Vlaanderen, maar kwam bij de club door toedoen van Robbin Seghers. We speelden samen in de nationale ploeg (BZVB). Ik wou van het futsal proeven, omdat het een hoger niveau is. Om die reden heb ik mijn contract verlengd.”

Vreugde en verdriet

Terwijl in Lier de tristesse overheerst, is er vreugde bij Malle-Beerse. De ploeg is zeker van het behoud. Als Moeskroen verliest tegen Halle-Gooik en Eisden in Herentals niet wint, spelen de Mallenaren zelfs de play-offs.

Intussen is men al begonnen met de uitbouw van de ploeg. Nesen, Nyali, Wilms en Smets hebben hun contract verlengd. Nu de club zekerheid heeft over het behoud in de hoogste afdeling worden de gesprekken met de spelers voortgezet. Coach Gessner is tevreden. “Dimitri Nesen hoort intussen bij het meubilair van de club. Onze kapitein is ook volgend seizoen op post. Amin Nyali kwam in de winter onze club versterken. De Nederlander was belangrijk in de revival na de winterstop. Jeugdproduct en topschutter Nathan Smets begint volgend seizoen aan zijn tweede volledige seizoen in de A-kern. De club hoopt dat hij zijn evolutie kan verderzetten. Dani Wilms begint aan zijn derde seizoen bij ons.”

Lees ook: meer futsal