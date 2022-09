Promovendus Tisselt mist start niet en trekt met vier op zes naar Berlaar-Heikant: “Plaats in top tien moet haalbaar zijn”

“Niet dat Ranst en Zoersel zwakke ploegen zijn, maar Berlaar-Heikant is als degradant uit derde nationale toch nog net van een ander kaliber”, zegt Tisselt-middenvelder Gino Van Camp. “Dat ze met acht goals al best productief waren en een goed blok neerzetten noodzakelijk is? Ze slikten ook al aardig wat goals (vijf stuks red.) dus wat dat betreft liggen er ook wel mogelijkheden. We moeten vooral van onze eigen sterkte uitgaan en proberen te voetballen. Dat is ons de voorbije weken ook al goed gelukt. We kennen onze kwaliteiten.”

Les geleerd

“Al was met een vier op zes aan het seizoen beginnen ook wel onverhoopt. Maar achteraf bekeken, had het eigenlijk een perfect rapport moeten zijn. De late tegengoal in Ranst was een serieuze domper, maar tegelijkertijd ook een goede les om negentig minuten lang geconcentreerd te blijven. Vorige week in Zoersel wonnen we verdiend en overtuigend. De voorbereiding was zwaar, maar daar plukken we nu de vruchten van.”

Beloften Beerschot

En zo ook Van Camp zelf blijkbaar. In de zomer van 2020 maakte de inmiddels 23-jarige Wilrijkenaar de overstap van de beloften van Beerschot-Wilrijk, waar hij ook even van de A-kern deel uitmaakte, en dit seizoen scoorde hij tot dusver al elke week. “Al was de goal van vorig weekend mooier dan die tegen Ranst”, lacht hij. “Die kwam er dankzij een afgeweken vrije trap. Eerste provinciale is een nieuwe reeks voor mij, maar ik heb wel het gevoel dat we hier thuis horen als ploeg. Of ik de lat nog hoger leg voor mezelf? Ik denk dat de uitdaging al groot genoeg is voor Tisselt dit seizoen, dus laten we daar mee beginnen. Of het behoud daarmee onze belangrijkste doelstelling is, wil ik niet gezegd hebben. We hebben voldoende kwaliteiten om een plaats in de top tien te claimen.”