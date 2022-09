Promovendus SV Sottegem start met twijfels aan de kraker tegen DT Borsbeke: “Onze voorbereiding was allesbehalve super”

De meer dan tweeduizend supporters ( ongezien voor tweede provinciale, red. ) zullen zich nog best herinneren hoe het voorbije voetbalkampioenschap voor SV Sottegem met het verlies van de beslissende slotmatch (3-1) op het veld van titelconcurrent DT Borsbeke op een anticlimax eindigde. Met overwinningen tegen Burst en St. Denderleeuw in de eindronde greep geel-blauw echter wel zijn tweede kans. Zo slaagde de traditieclub erin om het honderdjarige bestaan van de club te bekronen met promotie naar de hoogste provinciale afdeling.

Wie de sociale media van de club er evenwel op naleest, weet echter dat de trouwe Zottegemse supportersschare evenwel met twijfels zit na hetgeen men te zien kreeg in de voorbereiding. Coach Koen Vanden Houten kan die begrijpen, maar probeert ook de context te schetsen. “We hebben allesbehalve een voorbereiding achter de rug die super is. Dat in tegenstelling tot Borsbeke waar de machine aardig lijkt te draaien. We hebben helaas te kampen gehad met aardig wat blessureleed in de voorbereiding. Dat komt het kweken van automatismen en het bijhorende vertrouwen niet ten goede. Buiten tegen Dikkelvenne hebben we nog niet het voetbal van vorig seizoen teruggevonden”, geeft Vanden Houten toe.