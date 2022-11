Promovendus Sporting Tisselt verbaast en pakt eerste periodetitel: “Resultaat van fantastische mentaliteit”

“Het resultaat van een fantastische mentaliteit”, aldus matchwinnaar Van Camp. “Misschien verdienden we niet in al onze wedstrijden de volle buit, maar anderzijds win je ook geen acht wedstrijden louter op een diefje. Op deze manier kunnen we nog ver geraken. Pas op, daarmee doe ik geen voorspellingen naar het einde van het seizoen toe. We bekijken het nog steeds match per match. Maar met de huidige wedstrijdmentaliteit zullen we nóg punten pakken.”

Druk

“Zo ook tegen ‘s Gravenwezel-Schilde. We speelden tegen een goede, complete ploeg die getoond heeft dat ze onterecht onderaan de rangschikking staat. Op slag van rust klommen we op voorsprong via mijn strafschop na een fout op Kerremans en na de pauze kwamen we onder druk te staan. De thuisploeg beschikt over veel kwaliteit in aanvallend opzicht, maar we toonden karakter en daarmee trokken we het resultaat alweer over de streep. Dan kan je stellen dat we goed weg kwamen, maar tegelijkertijd dwongen we dat ook zelf af.”

En zo pakt Tisselt als promovendus de eerste periodetitel voor de neus van titelfavorieten als Berg en Dal en Berlaar-Heikant. “We gaan gewoon door op de goede flow”, zegt Van Camp. “Tegen ‘s Gravenwezel wisten we natuurlijk wat er op het spel stond, maar daarbij legden we onszelf geen onnodig hoge druk op. We zijn een promovendus, maar kunnen net zo goed voetballen als al die andere ploegen.”

Geschiedenisboeken

“Dat we nu al zeker zijn van een eindrondeticket is een leuke surplus en vooral heel speciaal voor de club Sporting Tisselt. Om dit te doen in het eerste seizoen in eerste provinciale is een resultaat voor de geschiedenisboeken. Intussen voetbalden we al een mooie kloof bijeen met de degradatiezone, maar we gaan gewoon lekker proberen verder te doen.”