Promovendus SK Wavria wint in Bornem (0-3) en pakt eerste periodetitel: “Onwaarschijnlijk wat deze ploeg aan het doen is”

“Het is onwaarschijnlijk wat deze ploeg aan het doen is”, zegt kapitein Maarten Lardaux (28). “Er was geen sprake van druk voor de match tegen Bornem. Iedereen zag het meer als een unieke kans. Natuurlijk was er wel wat gezonde stress, maar die stond los van het feit dat we nu de periodetitel zouden pakken of niet. We begonnen goed aan de wedstrijd en scoorden al vrij vroeg twee keer. Daarna konden we een iets meer afwachtende houding aannemen en uiteindelijk diepten we na rust de score nog uit. We kwamen nooit in de problemen.”

En dan mag er gevierd worden. “Dit is eigenlijk waar het allemaal om draait”, zegt Lardaux. “We zijn gewoon een groep vrienden die plezier maakt en elke week z’n uiterste best doet om een wedstrijd te winnen. Maar dit had natuurlijk niemand verwacht. We begonnen met vraagtekens aan het seizoen omdat niemand echt goed wist wat we konden verwachten, maar op dit moment denk ik niet dat we deze periodetitel gestolen hebben.”

Kwaliteit

“Akkoord, er zijn andere ploegen die meer uitgesproken ambities hebben dan wij en we hebben ook nog niet tegen Zandhoven, een van de meest uitgesproken titelkandidaten, gespeeld, maar we hebben genoeg kwaliteiten om dit resultaat te rechtvaardigen. Misschien zit het geluk momenteel ook wat aan onze zijde, maar ik ben er van overtuigd dat we dat ook voor een deel zelf afdwingen.”

Mijlpaal

“Dat we nu al een eindrondeticket beet hebben, is ongelofelijk en ik liet me vertellen dat het de eerste keer is in de clubgeschiedenis op dit niveau. Daarom is het ook belangrijk om een aantal andere mensen in dit succes te betrekken. Chapeau dus aan ons bestuur en alle vrijwilligers om mee te bouwen aan de club waar Wavria voor staat.”

“En nu? Laat iedereen maar komen! (lacht) Deze periodetitel is het resultaat van de combinatie van hard werken en talent. En hoewel we misschien nog een dipje zullen kennen, zijn dat zaken waar we altijd op kunnen bouwen.”

