Promovendus Mariekerke-Branst opent seizoen met 0-3 zege bij Loenhout: “Deze start hadden we niet durven dromen”

“Deze start hadden we niet durven dromen“, aldus de 31-jarige Niels Martin (ondermeer ex-Antwerp, Berchem en Eendracht Aalst) die deze zomer overkwam van Lebbeke. “Je weet dat je in een sterke reeks terecht komt en dat de overstap van tweede naar eerste provinciale pittig is. Daar komt nog eens bij dat onze voorbereiding niet geweldig verliep dus we begonnen wel met wat vraagtekens. Er was natuurlijk wel die stunt in de beker van België tegen Oostkamp, maar daarnaast verloren we toch vrij vaak en was het spel niet al te best. We zochten nog naar een systeem en omdat we sukkelden met blessures, ikzelf lag ook drie weken in de lappenmand, moesten we vaak schuiven. Het enige wat je dan kan doen is stiekem hopen dat het cliché klopt en dat een goede of slechte voorbereiding niet garant staat voor eenzelfde vervolg in de competitie. Gelukkig hielp het.” (lacht)

Meeval

“Ik ben heel tevreden over hoe we ons presenteerden in die eerste wedstrijd. Aan de 0-1 ging weliswaar een fout vooraf, het protest bij de thuisploeg was dus wel terecht, maar de scheids liet doorspelen en Iliass trapte de bal heel goed binnen. Daar zat het even mee, maar de voorsprong aan de rust was wel gerechtvaardigd. Ik trof de paal en Iliass ook nog eens de lat, dus de score had net zo goed hoger kunnen zijn. Na de pauze speelden we het vervolgens goed uit. Ik profiteerde door een pass te onderscheppen van een van de centrale verdedigers, de keeper te omspelen en vanuit een scherpe hoek binnen te leggen en op het einde pikte ook Conor nog zijn goal mee op de tegenaanval.”

Thuisreputatie

“Zo beginnen we het seizoen met een feestje, maar we moeten wel snel de knop omdraaien. Dit was een goed begin, maar volgende week wacht met Berg en Dal misschien wel de beste ploeg van de reeks. Maar goed, wij hebben ook kwaliteit lopen en hoewel we hen met respect moeten ontvangen, is het vooral noodzakelijk om gedisciplineerd te spelen en van onze eigen sterkte uit te gaan. Het moet een doel zijn om zoveel mogelijk punten te pakken op eigen veld.”

Stap terug

“Mijn overstap? Ik had nog een jaar contract bij tweede nationaler Lebbeke, maar ik woon in het centrum van Antwerpen en de afstand in combinatie met het werk begon door te wegen. We trainden per slot van rekening drie keer per week. Ik koos er dus bewust voor om een stapje terug te zetten en bij Mariekerke-Branst kende ik al wel wat spelers zoals Kenny Van Hoevelen en Conor, met wie ik nog op de schoolbanken zat. Eerste provinciale is nieuw voor mij, maar met deze groep zie ik het helemaal zitten. De start geeft in elk geval vertrouwen.”