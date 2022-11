Promovendus en kersvers periodekampioen Borsbeke beloont coach Van De Bossche en sterspeler Schamp meteen met contractverlening

Voetbal eerste provinciale Oost-VlaanderenDe nummer één en de nummer laatst in eerste provinciale staan zondagnamiddag tegenover elkaar en eigenlijk is dat voor beide ploegen best wel een verrassing. DT Borsbeke promoveerde vorig seizoen uit tweede provinciale en greep meteen - tot ieders verbazing - de eerste periodetitel. Degradant Sint-Niklaas, dat nu de rode lantaarn heeft, is als traditieclub aan een vrije val bezig.

Promovendus Borsbeke pakte vorige week uit meteen stunt van jewelste door titelfavoriet Munkzwalm te kloppen. Door de verlies van leider Kleit pakten de Zebra’s zelfs nog de periodetitel. “En laat ons dat maar gerust onverhoopt noemen”, geeft succescoach Sammy Van Den Bossche toe. “Als promovendus was en is het nog steeds onze bedoeling om een zorgeloos seizoen te draaien. En ja, we hebben in het tussenseizoen wat extra kwaliteit binnengehaald, maar ik heb toch het gevoel dat de kwaliteit in eerste provinciale wat minder is. De reeks telt zeven nieuwkomers en de betere ploegen zijn gepromoveerd.”

Borsbeke moest het vorige week zonder Cedric Baeyens, Yentel Van Keer, Junior Van Damme en Brecht Bambust stellen, maar dan nog vormde Munkzwalm geen obstakel. De wederoptredende Niels Ringoot zorgde meteen voor extra kwaliteit. “Ondanks het feit dat we versterkt zijn, had ik nooit verwacht dat we na tien speeldagen aan de leiding zouden staan. En neen, het is helemaal niet de bedoeling om onze ambitie nu bij te stellen. Zondag wacht ons eigenlijk een gevaarlijke match. Sint-Niklaas zit in het sukkelstraatje en haalde nog geen enkel punt. Enkele seizoenen terug speelden we ook tegen Eine dat toen 0 op 33 had en we verloren. Het zal zaak zijn om niet te verslappen”, benadrukt Van Den Bossche.

Vertrouwen

Dat het clubbestuur uitermate tevreden is met het werk dat Sammy Van Den Bossche bij de Zebra’s verricht, werd de voorbije week nog maar eens duidelijk. De voormalige profvoetballer ondertekende immers een contractverlenging voor volgend seizoen. Dat is trouwens ook het geval voor Matthias Schamp, enkele seizoenen terug nog vaste waarde bij KSV Oudenaarde, maar ondertussen zich uitstekend in zijn sas voelend bij Borsbeke. “Maar het behalen van de periodetitel staat los van die contractverlenging”, aldus Van Den Bossche. “Er kan in alle openheid met elkaar gesproken worden en dat weten beide partijen te waarderen.”