Promotiedroom Waasland-Beveren opnieuw verder weg na spektakelstuk: “Hier zat zoveel meer in”

Waasland-Beveren begon uitstekend in Deinze. In de beginminuten verkeek Boone zich op een hoge bal en kon Maderner simpel breed leggen naar Hoggas. De Franse middenvelder twijfelde niet en trapte makkelijk binnen. Echt scherp reageren deed Deinze niet en een uitstekende Ribeiro Costa maakte er even later vanuit een scherpe hoek 0-2 van. Deinze had het enorm moeilijk tegen de hoge pressing en kwam eigenlijk niet in het stuk voor. Toch konden ze nog voor de rust milderen tot 1-2. Een bal week af op Beveren-verdediger Aleksandar Vukotic en caprioleerde zo buiten het bereik van Nordin Jackers in doel. Deinze kreeg daarna meer vat op de partij, maar Waasland-Beveren trok de catacomben in met een verdiende 1-2 voorsprong.

Na de rust ging Deinze beter om met de hoge druk en kwam de thuisploeg meer in de wedstrijd. Op enkele minuten tijd ging het van 1-2 naar 3-2. Challouk knalde goed richting doel, de bal week af en Jackers had geen verhaal. Even later kon Dansoko uithalen van de rand van de zestien en stond de situatie op z’n kop. Bij de Leeuwen gingen de kopjes naar omlaag, maar de partij zou nóg eens kantelen. Janssens kreeg een tweede gele kaart en Ribeiro maakte van dichtbij z’n tweede van de avond. Ook Denis Prychynenko moest er nog af met rood nadat hij een doorgebroken Maderner neerhaalde. De vrije trap van Ribeiro die daarop volgde, ging net naast.

Frustraties

Waasland-Beveren bleef gefrustreerd achter: “Hier zat zoveel meer in”, aldus Dries Wuytens achteraf.

“Deinze heeft heel wat geluk gehad met die twee afgeweken ballen. Bij ons gingen de ballen er dan net niet in. Zo had Baldé altijd moeten scoren en had de scheidsrechter voordeel moeten geven bij die rode kaart van Prychynenko. Dat gaf hij tijdens de wedstrijd ook nog toe.”

Ook het feit dat er maar twee minuten bijgeteld werden, lokte verbazing uit bij haast iedereen in het stadion. “Ik ga niet te veel over de arbitrage zeggen, maar het wordt wel wat veel.”

