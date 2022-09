Prinses Delphine ontwerpt opnieuw Art Car voor Esteban Muth in DTM. Onthulling net voor manche in Francorchamps.

Presteren in adelijke kleuren

“Zoals we recent vastgesteld hebben, zou het circuit van Spa-Francorchamps de BMW M4 goed moeten liggen”, aldus nog Esteban Muth. “Nu moeten we er alleen nog voor zorgen dat alles vanaf de kwalificatiesessie tot in de puntjes in orde is! Dat wil vooral ook zeggen, de banden zo goed mogelijk exploiteren op het moment dat deze hun beste prestaties geven. Al het andere hangt daarvan af. Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd om tijdens de chronoritten het beste uit de auto te halen, wat een groot nadeel is in de race. Ik zal er natuurlijk alles aan doen om deze situatie in Spa om te keren... Spa, waar we misschien ook regen kunnen verwachten. Kortom, het is een hele uitdaging die me komend weekend te wachten staat, zeker in deze nieuwe kleuren!”