Primus Classic wuift zaterdag Philippe Gilbert in feeststemming uit

Organisator Philip Beke kijkt met vertrouwen naar de komende editie. Andermaal kan hij een mooi deelnemersveld voorleggen. “Net zoals de voorbije jaren starten we zaterdag in Brakel (12.45 uur, red.). We kunnen nu al garanderen dat er een bijzonder sterk deelnemersveld aan het vertrek zal staan. Dertien ploegen uit de WorldTour zijn ingeschreven. Dat is een record voor onze wedstrijd.”

“Enkele namen? Ik denk aan Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff of Jasper Philipsen. Het zijn stuk voor stuk renners die mooi staan op gelijk welke erelijst. Leuk om mee te geven is het feit dat ook Philippe Gilbert namens Lotto-Soudal aan de start zal verschijnen. Voor de ex-wereldkampioen zal de Primus Classic de allerlaatste wedstrijd worden op Belgische bodem. Een uniek moment, niet? Ik kan trouwens ook meegeven dat de koers rechtstreeks zal te zien zijn op VTM en Eurosport.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Philippe Gilbert zwaait het Belgische publiek zaterdag uit in de Primus Classic. © Photo News

Achttien hellingen

Uiteraard is er meer dan de geciteerde renners. Naast de dertien ploegen uit de WorldTour zullen nog zes UCI Proteams en twee continentale ploegen hun opwachtingen maken. Het parcours is gelijkaardig aan dat van vorige edities. Vanuit Brakel rijdt het peloton via Henegouwen en Waals-Brabant naar Haacht. Onderweg moeten achttien beklimmingen bedwongen worden (met stijgingspercentages tot twintig procent). Rond halfzes wordt de winnaar in Haacht verwacht.

Volksfeest

Ex-renner en organisator Peter Van Petegem wil van de Primus Classic een wielerfeest maken. “De Primus Classic is een koers die in ruim tien jaar tijd is uitgegroeid tot een vaste waarde op de kalender. Het kruim van de wielerwereld komt bij ons aan de start. We willen van de koers dan ook een feest maken voor iedereen. Ik heb begrepen dat er heel wat randanimatie voorzien wordt. De koers kan live gevolgd worden op een groot scherm. Als een Belg wint, trakteert de brouwerij op duizend pintjes. Wint een Belgische ploeg zijn dat er vijfhonderd.”

De laatste Belgische winnaar was Edward Theuns in 2019. Het jaar nadien werd er niet georganiseerd omwille van corona. Vorig jaar won Florian Sénéchal.

Wielertoeristen

Naast de profkoers is er tevens een evenement voor families en wielertoeristen. Deze laatsten kunnen kiezen uit omlopen van 67, 96, of 122 kilometer. Starten kan tussen 7.30 uur en 11 uur. Om 14.30 uur is er de GP Jos De Vroe. Die G-omloop is een eerbetoon aan Jos De Vroe. De voormalige organisator overleed acht jaar geleden tijdens een fietstocht. Op deze manier wil men blijvend hulde brengen.

Lees ook: meer wielrennen