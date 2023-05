PRIMEUR. Allereerste jeugdmanche van King of the Court in Gent: “We verwachten denderend schouwspel”

Wielrennen profs Amaury Capiot werkt aan zijn terugkeer in het peloton: “Het was bij momenten een frustre­rend voorjaar”

Amaury Capiot (Arkea-Samsic) hoopt midden juni terug te keren in het peloton. Dat is precies drie maanden nadat de Lonenaar onder het mes ging voor een knieoperatie. Hierdoor kwam hij dit seizoen nog niet in actie. “Dat was bij momenten best frustrerend”, klinkt het. “Het voorjaar is mijn ding en dan wil je als prof koersen en zeker niet herstellen. Ik heb intussen goede vooruitzichten. Midden juni wil ik weer in het peloton zitten. Met ambitie, want ik hoop bijvoorbeeld de Vuelta nog te rijden.”