Prima bezetting voor indoordubbeltoernooi van TC Aquila in Wingene

De drukst bezette reeks is dubbel gemengd 30 punten met een maximale bezetting van 24 teams. De spelers van de openingsmatch van dit toernooi mochten alvast op de foto. Ellen Campe van TC Eleven en Luc Campe van De Witte Kaproenen wonnen dit duel met 6-2, 7-5-cijfers van het plaatselijke duo Sofie van Compernolle en Thomas Ryckx. Ook de tandem Dorine Maenhout - Nico De Cock waren in die reeks bij de winnaars op de openingsdag van het toernooi.

Hoogste reeksen

De hoogste reeks is dubbel mannen 120 punten en het is uitkijken naar de plaatselijke tandem Kevin De Coninck - Tom Deprez. In dubbel mannen 90 punten voeren de tandems Koen Degryse - Olivier Nollet van TC Kortemark en de TC Houtlandformatie Lucas Deklerck - Isaak Stael de lijst aan. In het gemengd dubbel is de 90-puntenreeks de hoogste reeks en hopen Virginie Deprez en Tom Deprez het in eigen club goed te doen. Zij krijgen als eerste tegenstander Ann-Sofie Decaluwe van Waregem Happy en Christophe Doornaert van TC Yper tegenover zich.