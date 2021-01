Prijzenpakker Nico Blondeel versterkt FC Lembeke: “Gekozen voor de ambitie en het enthousiasme van de club”

Euromillions Volley League Achel vergeet set te pakken in Menen: “Doodzonde”, meent trainer Jan Meertens

17 januari Of er zaterdagavond een stunt ingezeten had op het veld van Menen, zal nooit duidelijk worden, maar Achel slaagde er wel in om in set één liefst zes setballen niet te benutten. Ook in set twee klampten de Noord-Limburgers nog lang aan, maar de zege ging uiteindelijk vlot naar de thuisploeg. “Jammer dat we in de openingsset de kansen niet benut hebben”, vertelt coach Jan Meertens.