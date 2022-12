Preses Thierry Dailly (RWDM) predikt kalmte voor cruciale tweeluik Virton-RSCA Futures: “Smeets niet in B-kern, want die hebben we niet”

De Brusselse president verslikte zich in zijn koffie toen hij op de HLN-site had gelezen dat Bryan Smeets naar de B-kern was verwezen. “Omdat het niet de waarheid is”, zet Dailly de puntjes op de i. “Niemand van de A-kern vertoeft momenteel in de B-kern, omdat we die niet hebben. Het is A-kern of beloften. Om de cruciale wedstrijden tegen Virton en RSCA Futures goed te kunnen voorbereiden, heeft de trainer ervoor gekozen om met een selecte spelersgroep te werken. Die groep van een twintigtal jongens traint in de voormiddag. De rest, een tiental jongens, traint in de namiddag. Zij trainen niet in de zogenaamde B-kern. Die jongens hebben geen beroepsfouten begaan, hé. Omdat ze niet weerhouden worden in de ruime selectie voor de match tegen Virton achtte de trainersstaf het opportuun om ze tijdelijk apart te laten trainen. Daar is toch niets mis mee. Ook in andere clubs gebeurt dat”, merkt een licht geïrriteerde RWDM-voorzitter op.