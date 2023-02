Preben Van Wesemael (KVV Zelzate): “Proberen mijn kans te grijpen tegen Eendracht Aalst”

voetbal tweede nationale AIn tweede nationale is KVV Zelzate zondag gastheer voor Eendracht Aalst. Jawel, in het carnavalsweekend. Preben Van Wesemael mag zondag in de basis verwachten worden bij de ploeg van voorzitter Stefaan Luca. Daar kijkt hij wel naar uit.

“Vorig jaar was ik vaste waarde en heb ik heel erg genoten van het seizoen. Dit seizoen loopt het wat stroever. Voorlopig blijf ik steken op zes basisplaatsen en twaalf invalbeurten. Ik kon de coach wel enigszins volgen, want Tibo Franki is dit seizoen echt wel de revelatie. Maar tegelijkertijd had ik het gevoel dat ik de ploeg ook wel diensten kon bewijzen. De sleutelbeenbreuk van Tibo zorgt ervoor dat ik dit weekend tegen Aalst wellicht aan de aftrap kom. Misschien had het leuker geweest om zelf naar Aalst te trekken. Al ben ik eigenlijk niet met dit carnavalsgebeuren bezig. De punten pakken, dat is wat telt.”

Rol

Welke rol kan Zelzate nog spelen in deze competitie? Het behoud is enkel wiskundig nog geen feit. Van Wesemael toont realisme. “We mogen zeker niet ontevreden zijn over dit seizoen. We staan op vier punten van de vijfde en dat is mooi. Maar effectief vijfde worden, dat wordt niet evident. Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat we minstens zevende worden en al wat beter is, is mooi meegenomen. In voetbal kan het snel keren. En zeker weten dat er nog heel veel mooie wedstrijden zitten aan te komen. Tegen ex-club Lokeren onder meer. Daar wonnen we en het zou leuk zijn om voor eigen publiek mijn ex-ploeg te kloppen.”

Tonen

Van Wesemael hoopt zich ook te tonen tegen Aalst. “Ook in de weken dat ik geen basisspeler was, ben ik hard blijven werken. Probeerde ik op training te tonen aan de coach dat ik er klaar voor was. Of probeerde ik hem te doen twijfelen. Dat was mijn taak als je geen vaste waarde bent. Nu ik er van bij de aftrap bij ben, wil ik me zeker tonen. Ik kan ook mijn mannetje staan in deze reeks.”

