Preben Van Wesemael (KVV Zelzate): “Focus houden wordt heel belangrijk”

“Het is niet zo dat we een dramatisch slechte wedstrijd speelden in Harelbeke. Maar we slikken vroeg een doelpunt op hoekschop en dat hypothekeert toch wat onze wedstrijd. Halverwege de eerste helft stellen we dan wel gelijk en bij de rust hadden we wel het gevoel dat er iets te rapen viel in Harelbeke. Zeker toen Harelbeke na een rode kaart met tien herleid werd. We waren op dat moment de betere ploeg, maar een geslepen Harelbeke hield toch de punten thuis. Een moment van concentratieverlies was voldoende om de wedstrijd in hun voordeel te doen kantelen. Jammer, want ook tegen Brakel lieten we ons wat betrappen op concentratieverlies. De focus houden tegen Brakel in onze eerste thuiswedstrijd wordt heel belangrijk, want het is een ploeg met veel kwaliteiten.”