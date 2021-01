Preben Van Hecke verliet één jaar geleden het profpeloton: “Heimwee wel, maar geen zwart gat”

WielrennenEén jaar geleden zette Preben Van Hecke op zijn zevenendertigste een punt achter zijn mooi gevulde wielerloopbaan. De Berlarenaar wou na zijn actieve carrière graag in de wielersport blijven en onrechtstreeks is hem dat ook gelukt. Van Hecke volgde in 2020 zijn geliefkoosde sport van nabij, al wordt de afstand logischerwijze steeds groter.

Spijt van zijn beslissing om te stoppen heeft Preben Van Hecke nog altijd niet. “Op 15 oktober 2019 reed ik in Putte-Kapellen mijn laatste officiële wedstrijd. Mijn besluit om ermee te kappen was weloverwogen. Ik haalde dat jaar minder voldoening uit mijn sport dan anders. Op mijn leeftijd was dat de enige juiste keuze en daar heb ik inderdaad nog geen moment spijt van gehad. Alles komt op zijn tijd. Het voorbije jaar heb ik veel koersen op televisie gevolgd. De cross volg ik regelmatig, de wegwedstrijden van nabij. Voor de Ronde van Vlaanderen of de Tour blijf ik bij wijze van spreken thuis.”

Action Sports

Veel sporters moeten na hun sportcarrière een maatschappelijke switch maken. Vaak brengt dat de nodige moeilijkheden met zich mee. Preben Van Hecke maakte het niet mee. “Daags nadat mijn contract bij Sport Vlaanderen-Baloise stopte, ben ik zoals iedereen aan het werk gegaan. Ik vond werk bij Action Sports. Dat is een bedrijf dat zestien merken met sportmateriaal verkoopt aan fietsenwinkels. Ik ben vertegenwoordiger voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het is een voltijdse taak waarmee ik toch contact onderhoud met de sport. Heimwee naar de koers is er soms wel, maar geen zwart gat. Mijn dagen zijn goed gevuld. Uiteraard gaat er niets boven het actief koersen. De nieuwe job geeft echter veel voldoening.”

Minder contact

De contacten met zijn ex-collega’s verminderen wel. Preben Van Hecke blijft er rustig bij. “Het is normaal dat een aantal contacten verwateren. Vroeger zag je de profrenners quasi dagelijks. Die band is er nu niet meer. Een aantal renners blijven wel contact houden met mij. Streekrenners als Stijn De Bock of Oliver Naesen springen nog wel eens binnen om bij te praten. Altijd gezellig. Ex-ploegmakkers als Kenneth Van Rooy of Thimo Willems bellen me al eens op. Neen, ze vragen hun oude wegkapitein dan niet om raad. Het zijn gewoon onderhoudende contacten tussen renners en een ex-renner die goed met elkaar konden opschieten.”

Coronatijden

Hoe zou Preben Van Hecke een coronaseizoen hebben beleefd? Is hij blij dat hij het niet hoefde mee te maken? “Toch niet. Nogmaals, ik heb altijd graag gekoerst. Renners moeten begrijpen dat koersen een privilege is dat voor weinigen is weggelegd. Voor velen is het een droom, voor mij was het zeventien jaar een mooie realiteit. Dat neemt niet weg dat het voor het peloton een moeilijk jaar is geweest. Jonge renners met talent hadden het lastig om goed op te bouwen. Elke keer weer moesten ze een puzzel leggen, waar na verloop van tijd enkele stukjes leken in te ontbreken. Desondanks doe ik toch mijn hoed af voor een aantal jongeren die zich toch hebben kunnen manifesteren. Ik denk bijvoorbeeld aan Fabio Van Den Bossche. Hij reed als debutant een knappe Ronde van Vlaanderen en hij deed het ook voortreffelijk in de Ronde van Tsjechië.”

Belgisch kampioen

Eén jaar na datum is Preben Van Hecke in het wielermilieu allerminst vergeten. Eén dag heeft ervoor gezorgd dat hij in het geheugen zit van menig wielerliefhebber: 28 juni 2015. “Die dag werd ik in Tervuren inderdaad Belgisch kampioen op de weg bij de beroepsrenners voor Jürgen Roelandts. Ik heb nog mooie momenten meegemaakt, maar het klopt dat die titel een hoogtepunt was in mijn carrière. Die Belgische trui ligt intussen al zes jaar achter de rug, maar veel mensen spreken me er vandaag de dag nog vaak over aan. Ik heb daar vrede mee. Er zijn slechtere manieren om herinnerd te worden aan je sport.”