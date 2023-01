Preben Lippens (FC Lembeke) na 2-0-derbywinst tegen FC Sleidinge: “Periodetitel mag ons niet meer ontglippen”

voetbal tweede provinciale AFC Lembeke zet als een TGV zijn opmars in de klassering voort. Acht overwinningen op rij loodsten de club naar de vierde plaats in de klassering. Met een 18 op 18 is het ook leider in de tweede periode. Preben Lippens was een van de smaakmakers in het team van coach Tom De Neve. Al gaf hij na afloop toe dat hij twee ‘lucky goals’ maakte.

“Het is onze verdienste om deze wedstrijd van bij de aftrap in handen te nemen. Sleidinge trapte kort voor de rust de kans op de gelijkmaker tegen de paal, maar dat was de enige kans die we weg gaven. In de bezoekende zestien werd het wel vaker warm, maar finaal hadden we wat hulp nodig van de doelman van Sleidinge om op voorsprong te kregen. Hij trapte de bal tegen me aan, deels tegen mijn heup, deels tegen mijn hand. De ref zag er geen graten in, ik ook niet. Na de rust zat het ook wat mee. Een voorzet van mij werd door een verdediger van Sleidinge in doel verlengd. Maar in het begin van de competitie zat het vaak tegen, nu zit het wat mee.”

Eindronde

Door deze fraaie reeks lijkt Lembeke op weg om een gooi te doen naar de tweede periodetitel. Lippens vindt dat het nu niet meer fout mag lopen. “Overmoedig zijn is niet onze stijl, maar duidelijk is dat die periodetitel nu toch dichterbij komt. We tellen vijf punten voorsprong op Maldegem en Sint-Laureins en met nog vier wedstrijden voor de boeg is dit behoorlijk riant. Als we er naast pakken, zullen we het aan onszelf te wijten hebben.”

Van Lerbeirghe

Coach Tom De Neve was natuurlijk ook tevreden over de wedstrijd en heeft het gevoel dat zijn ploeg verder staat dan in het begin van de competitie. “Ik kan mijn ploeg enkel feliciteren voor de wedstrijdmentaliteit. Sleidinge had het heel moeilijk met de intensiteit waarmee we hen aanpakten. In elke zone waren we de betere ploeg en we misten enkel wat efficiëntie. Michiel Van Lerbeirghe was ziek en niet inzetbaar. In het begin van de competitie moesten we Michiel ook vaak missen door een buikspierprobleem en toen konden we wedstrijden als deze van vandaag niet over de schreef trekken. Nu doen we dat wel en dat bewijst toch dat we als groep progressie maakten.”

“Het is enkel jammer dat we met een krappe 1-0-marge de rust in trokken en het daardoor toch een beetje een veldslag werd. Arthur Delheye liep daardoor opnieuw een enkelblessure op, Robin Maas had halverwege de tweede helft krampen tot aan zijn oren en enkele andere spelers kwamen niet ongehavend uit de strijd. Hopelijk valt de schade mee.”

