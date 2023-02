Preben De Man (KSC Dikkelvenne): “Goeie persoonlijke statistieken zijn leuk, de ploeg helpen is belangrijker”

Meer nog. Met vijftien op vijftien klimt Dikkelvenne naar alle waarschijnlijkheid nog één of twee plaatsjes in het klassement. Naar een comfortabeler plek in de linkerkolom. “Wat voor nog wat meer rust zou zorgen”, beseft de 26-jarige Preben De Man. “Geen idee waarom het nu wel lukt en voor de winterstop niet. We bleven er met de hele ploeg in geloven, we zijn voor elkaar blijven strijden, dat wel.”

Groot veld

Wie weet kan dat in het Harelbeekse Forestierstadion. “Gezien de goeie flow waarin we verkeren gaan we ons zaterdagavond niet ingraven”, vermoedt De Man. “Ruimte zal er zeker zijn want het veld van Harelbeke is groot. In tegenstelling tot het terrein in Zelzate vorige zondag. Daar begonnen we niet zo goed aan de match, maar nadien dwongen we drie tot vier goeie kansen af, scoorden we twee maal en lieten we een penalty liggen. Net voor de rust slikten we een domme tegengoal. In de tweede helft hielden we goed stand.”