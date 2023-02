Preben De Man en KSC Dikkelvenne pakken ook de scalp van Racing Gent: “Toch geen middelmatig seizoen”

Na amper twee minuten klom Dikkelvenne, zonder de geblesseerde Cédric Deceuninck, in het PGB-stadion op voorsprong. Bij een actie van Soriba Sylla op links kon Preben De Man in één tijd afronden. “Het was niet meteen de bedoeling om de thuisploeg naar de keel te grijpen, maar ons ingraven deden we ook niet”, vertelde Preben De Man. “Gent speelt goed voetbal, we hebben geprobeerd om ons eigen spel te spelen. In de eerste helft kregen we nog heel wat kansen. Halfweg had het 0-3 kunnen zijn. Een doelpunt werd afgekeurd, maar dat leek mij geen juiste beslissing. Behalve de laatste tien minuten van de eerste periode hadden we alles perfect onder controle.”