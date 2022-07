Prachtig resultaat voor Youna Coens in de Geberit Beach Tour in Leuven: “Volgende week opnieuw knallen in het ‘Future’ toernooi van de CEV”

Bij de vrouwen sprong zondag de halve finale van de jonge talenten Youna Coens en Inès Piret in het oog. Als amper 17-jarige volleybalsters droomden zij van goede resultaten in het nationaal beachcircuit. In Leuven bereikten ze tot hun eigen verbazing de halve finale. De beide Belgische beloften presteerden onlangs uitstekend met een zesde plaats tijdens het internationaal Wevza toernooi voor U21. “Het had beter gekund”, verklaart Youna Coens ambitieus. “We waren te veel onder de indruk van de omstandigheden. Maar deze mooie manche in de Geberit Beach Tour maakt alles goed. Ik ben volop bezig om mij te bekwamen in mijn nieuwe functie als verdediger van het team. Dat lukte goed op het prachtige Ladeuzeplein.”

“Ik heb de microbe voor deze sport te pakken gekregen bij de Top Beachvolley Academy te Hoevenen”, vervolgt het jonge talent. “Wanneer ik zou moeten kiezen tussen de zaal en het strand, gaat mijn voorkeur uit naar het beachvolleybal. Dan ben je meer op jezelf gericht en tegelijkertijd is een goede samenwerking met je partner noodzakelijk. Eigenlijk moet je alles kunnen bij het beachvolley. Dit is de eerste maal dat ik een halve finale bereik. Het was wel slopend. Zaterdag moesten we reeds aan de slag, in totaal speelden we dit weekend zeven wedstrijden in de hitte. Volgende week speel ik opnieuw in Leuven, samen met Hannelore Pas, in het internationaal beachcircuit van de CEV. Met telkens een nieuwe beachpartner naast je - een bewuste keuze van de topsportschool - is het iedere keer wel aanpassen, maar zoals je kan zien, biedt het ook veel voordelen”, besluit de volleybalster uit Berendrecht.