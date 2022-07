Postbode Jarne Jacques vandaag in de Internatie: “ Graag in de top vijftien eindigen”

Het wordt uitkijken naar Jarne Jacques uit Geluwe. Als laatstejaarsbelofte koerste hij vorig seizoen na vier jaar Gaverzicht-Be Okay voor ESEG Douai. De afgelopen weken is hij alvast sterk bezig en niet uit de top tien weg te denken. “Twaalf keer tot nog toe”, vertelt hij. “Ik kan alvast niet klagen. Ik zou graag in de top vijftien eindigen in een grote koers als de Internatie.”

Jarne groeide op in Zillebeke en verhuisde dan met zijn ouders naar Hollebeke. “Nu woon ik met mijn vriendin Maugane (de dochter van ex-prof Thierry Masschelein, red) in Geluwe, ze is van daar afkomstig”, zegt Jarne Jacques. “Ik amuseer me bij mijn nieuwe ploeg het Vind! Cycling Project.”

“Er is geen druk en stress. Sedert begin dit jaar werk ik terug voltijds als postbode. Vanuit het kantoor Ieper heb ik nog geen vaste ronde. Ik ben vervanger. Mijn vast werk is te combineren met het koersen maar het is niet zo simpel als men zou denken.”

Jarne Jacques werd onder meer al derde in Oostende en Lauwe, vierde in Staden, vijfde in Wakken, zevende in Wielsbeke, twee keer negende in Beselare en Gullegem en tiende in Marke. Maandagavond tijdens het criterium in Boezinge werd hij negende. Tijdens de Internatie wordt het van een ander niveau dan al die kermiskoersen. “Ik zie het wel zitten”, klinkt het enthousiast. “Het zal redelijk pittig zijn. Op het einde rijden de sterkste mannen sowieso voorin. Daartegenover is de parcourskennis niet echt een voordeel.”

Volgende week woensdag staat de interclub in Zillebeke op het programma. Secretaris Bernard Sohier mocht al zo’n twintig ploegen inschrijven. “Er zullen daar voor mij veel supporters zijn want ik heb daar nog gewoond”, blikt Jacques vooruit. “Veel interclubs reed ik niet. Wel tussen de profs Ruddervoorde Koers en zondag Kemmel Koerse. Zondag moest ik niet onderdoen. Enkel tijdens de spurt kwam ik te kort.”

Er zijn 22 ploegen ingeschreven. Waarvan telkens twee uit Frankrijk en Nederland. De start is om 13.30 uur

