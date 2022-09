Positieve selectieproblemen voor trainer Lavigne (KHO Bierbeek) in de aanloop naar topper tegen Rhodienne-De Hoek: “Puzzelstukjes passen steeds beter in elkaar”

Het voetbalcliché zegt dat een goede competitiestart van cruciaal belang is om iets van je seizoen te kunnen maken en dat hebben ze bij KHO Bierbeek goed begrepen. We zijn uiteraard nog maar één speeldag ver, maar de troepen van coach Lavigne gingen toch maar mooi winnen op het veld van Grimbergen. Dat scenario willen ze komende zaterdag maar al te graag nog eens overdoen in de topper tegen Rhodienne.

Van een topmatch mag je sowieso wel spreken, met aan de ene kant Bierbeek dat in normale omstandigheden altijd meestrijdt voor de prijzen in eerste en Rhodienne dat vorig seizoen nog in derde nationale actief was. “Ik schat ze sowieso vrij hoog in, al bleven ze vorige week dan steken op een 1-1-gelijkspel tegen Hoegaarden”, weet Carlo Lavigne. “Maar daar zou ik me niet al te zeer op blindstaren. Reken maar dat ze zo snel mogelijk terug die stap naar nationale willen zetten en ons kunstgrasveld is voor een ploeg met zoveel technische bagage bepaald geen nadeel. Maar goed, dat hoeft ons nu ook weer niet af te schrikken. Ik ben namelijk best wel enthousiast over de stappen die deze groep de voorbije maanden gezet heeft en ook binnen de club zelf merk ik een positieve evolutie. We staan nog niet helemaal waar we willen staan, maar zowel op als naast het veld passen de puzzelstukjes steeds beter in elkaar.”

Winnaarsmentaliteit

Het enthousiasme werkt aanstekelijk, al tempert Lavigne meteen de verwachtingen die daardoor kunnen ontstaan. “We proberen zo weinig mogelijk aan het toeval over te laten en de lat zo hoog mogelijk te leggen”, klinkt het. “Maar dat betekent niet dat we nu bij de titelkandidaten gerekend moeten worden. Ik heb altijd gezegd dat we in drie jaar tijd die stap naar nationale hopen te zetten, dus het hoeft nog niet voor dit seizoen te zijn (lachje). Ik zie gelukkig wel veel positieve zaken, zeker als ik de vergelijking maak met vorig jaar. Dat plekje in de middenmoot was geen toeval, want ik was vaak al blij dat we aan vijftien fitte spelers kwamen. We hebben dan ook niet voor niets negen nieuwe jongens gehaald. Opeens word ik geconfronteerd met positieve selectieproblemen en wordt er daardoor ook scherper getraind. En niet onbelangrijk, de winnaarsmentaliteit is groter dan dat voorheen het geval was.”

Complementair spitsenduo

Vooral het aanvallende compartiment maakt indruk, met iemand als Joren Nijs op de flank en het duo Wout Bache-Ilias Benamar in de spits. “Voorin zijn we een stuk competitiever geworden, met Bache en Benamar die zich al heel complementair getoond hebben de voorbije weken”, aldus nog Lavigne. “Het heeft er mede voor gezorgd dat we een goede voorbereiding achter de rug hebben, buiten die ene offday tegen Kraainem dan. In Grimbergen was het wel een wedstrijd om snel te vergeten, vooral dan door de staat van het veld. Maar onze enige noemenswaardige kans leverde wel een doelpunt en de drie punten op, dus op dat elan willen we komend weekend verder gaan.”