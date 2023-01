Positief nieuws bij Erpe-Mere United: nieuw punt op zak en een pak contractverlengingen

Voetbal CPL Met ‘Tolis’ Kon­stantopou­los in de basis pakte Beerschot 21 op 24: “Niet onlogisch dat ik aanpas­sings­pe­ri­o­de nodig had”

Toeval of niet: sinds Apostolos Konstantopoulos in de ploeg kwam, pakte Beerschot 21 op 24. Reden genoeg om de 20-jarige Griekse verdediger te interviewen in aanloop naar de inhaalmatch tegen Deinze. “De voorbije periode was moeilijk, maar leerzaam.”

13 januari