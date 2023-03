Portret van Frederik D’Hollander, T1 ad interim bij Zulte Waregem: “Een hele warme gast én erg gedreven”

Voetbal Jupiler Pro LeagueVan de U18 via Jong Essevee naar de rol van (tijdelijke?) T1 gepiloteerd: Frederik D’Hollander moet, samen met de teruggekeerde Davy De fauw, in de komende weken SV Zulte Waregem alsnog voor de dreigende degradatie trachten te behoeden. Maar wie is die 46-jarige “deus ex machina” aan de Gaverbeek? Voor het grote publiek een nobele onbekende, voor de fans van Zulte Waregem een coryfee die al zijn liefde voor de club in de weegschaal wil werpen. Een portret.

Frederik D’Hollander was erbij toen de fusieclub op de grens van West- en Oost-Vlaanderen in 2001 het levenslicht zag. De ex-jeugdspeler van SV Waregem, die onder Aimé Anthuenis nog in de A-ploeg debuteerde in tweede klasse, was door een zware knieblessure niet doorgebroken maar via Deerlijk Sport en KWIK Eine in het vizier geraakt van ene Francky Dury, die hem naar Zultse VV haalde. Na de fusie werd hij de doelpuntenmaker bij uitstek van het nieuwe Essevee. Tot 2005 zou D’Hollander liefst 54 keer scoren in de raid van derde naar eerste klasse, een clubrecord dat enkel door... Mbaye Leye sindsdien werd scherper gesteld.

“Een pure afwerker was Fred”, prijst Francky Dury. “En allerminst een zweetdief. Werkkracht, discipline, inzet: het ontbrak er hem niet aan. Zijn broer Kristof was onze linksback en ook die wist het doel goed staan. Twee aangename jongens, uit een warm nest. Frederik werd een cultheld met zijn goal in de laatste minuut tegen Hamme bij onze eerste promotie, en scoorde ook een belangrijk doelpunt op Geel in tweede klasse met Frank De Bleeckere nog als arbiter. Niks dan goede herinneringen bewaar ik aan hem.”

Enorme clubliefde

Maar toen Zulte Waregem de grote, sterke Ibrahim Salou haalde om in eerste klasse de defensies te lijf te gaan, kwam D’Hollander nog amper aan de bak. Via Dender, Oudenaarde, VK Ieper en Sporting West kwam hij aan het einde van zijn spelerscarrière bij Jong Zulte, waar hij vanaf 2013 hoofdtrainer werd. In 2018 leidde D’Hollander de club naar eerste provinciale. Twee jaar later wachtte een nieuwe uitdaging. Zulte Waregem haalde hem naar het Regenboogstadion om de U18 onder zijn hoede te nemen en assistent-coach van de U21 te worden. Nog eens twee jaar later werd hij aan het hoofd geplaatst van Jong Essevee, de U23 die in tweede nationale mochten starten. Tegelijk werd hij als analist aan de technische staf toegevoegd door de nieuwe coach Mbaye Leye en volgde hij dus quasi elke wedstrijd van de jongens die hij nu gaat leiden vanuit de tribune.

“Daarom verbaast het me niet dat het bestuur Frederik nu tot T1 heeft bevorderd”, zegt zijn ex-ploegmaat Stefan Leleu, coach van SV Oudenaarde. “Hij kent de groep. En hij deed het niet slecht met Jong Essevee, sleep daar ook de 3-4-3 er in die het A-elftal aankleeft. Of hij een mentaal geteisterde groep kan begeesteren en over een dood punt heen helpen, zal natuurlijk moeten blijken. Maar ik ken Frederik als een zéér gedreven kerel en een intelligente man, die wel zal te rade gaan bij de juiste mensen. Dat hij de opdracht aanvaard heeft zegt alles over zijn enorme liefde voor de club, want een cadeau is dit natuurlijk niet.”

‘Fred Raket’ (nog altijd zijn koosnaam bij de aanhang) runt naast zijn voetbalbezigheden al meer dan twintig jaar samen met zijn broer een eigen traiteurzaak, die zich de jongste jaren in ijsbereidingen specialiseerde. Over glad ijs weet hij dus wel één en ander, nu hij zich daar als coach op begeeft.

