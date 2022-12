Portret van Alexander Doom ingehuldigd aan het Stedelijk Sportstadion: “Erkenning doet heel veel deugd”

AtletiekZaterdag werd aan het Stedelijk Sportstadion in Roeselare een portret onthuld van Alexander Doom. Daarmee schenkt Stad Roeselare de 400m specialist de erkenning die hij verdient. In 2022 werd hij immers nationaal kampioen outdoor en behaalde hij, als lid van het nationale 4x400m team, goud op het WK indoor, zilver op het EK outdoor en brons op het WK outdoor.

Alexander Doom werkt het grootste deel van zijn trainingen af in Gent, maar iedere zaterdag voormiddag is hij ook te vinden op de atletiekpiste van het Stedelijk Sportstadion te Roeselare. Hij geeft er meerkamptraining aan de jeugd van zijn club AV Roeselare. “Ik doe dit met heel veel plezier”, zegt hij. “Ik merk dat de atleetjes wel naar me opkijken en dat mijn prestaties hen ook inspireren. Dat was bij mij trouwens ook zo toen ik hier als kind mijn eerste atletiekstappen zette. Ik weet hoe belangrijk het is om een voorbeeld te hebben en om daar motivatie uit te putten.”

Meest constante

De atleet en de persoon Alexander Doom wordt in atletiekmiddens enorm geapprecieerd. Hij heeft enorm veel talent en dat hij combineert dat hard werken en een zeer sterke persoonlijkheid. De afgelopen jaren is hij uitgegroeid tot de meest constante 400m-loper van België en profileerde hij zich een van de sterkhouders van het nationale 4x400m team. De WK en EK-medailles zijn uiteraard het resultaat van een team, maar de inbreng van de Roeselarenaar was, sinds zijn debuut in 2021, telkens van onschatbare waarde. “Het is een zeer mooi atletiekjaar geweest, maar nu ben ik al volop aan het bouwen naar volgende successen. Deze winter staat in principe het EK indoor op het programma. Daar zou ik graag individueel een mooie prestatie neerzetten en wil ik natuurlijk ook met het estafetteteam een nieuwe topprestatie najagen. Een medaille op het EK indoor is trouwens de enige die mij nog ontbreekt om mijn collectie volledig te maken”, zegt hij.

Erkenning

De atleet van AV Roeselare was bijzonder blij met de onthulling van zijn portret, gemaakt door kunstenaar Marc Santens. “Het is altijd leuk om in je eigen stad en bij je eigen club erkenning te krijgen. Ik train zelf niet zo vaak meer hier in Roeselare, maar de band met de club blijft er natuurlijk wel altijd. Het is ook mooi dat er heel wat vrienden en familie aanwezig waren. Dat maakt het dubbel zo speciaal.”

Na de onthulling van het portret, stond er nog een receptie op het programma. Alexander genoot ervan, maar al snel lag de focus terug op atletiek. “Binnen anderhalve week trek ik met mijn trainingsgroep naar Tenerife op stage. Daar zullen we in wat warmere omstandigheden het komende indoorseizoen voorbereiden. De trainingen zullen worden opgedreven en ik zal er vooral werken aan de snelheid. Het zal sowieso deugd doen”, besluit hij.

