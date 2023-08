Polyvalente verdediger Sambu Marsoni (Seraing) eindelijk van RWDM: “Blij dat ik hier ben”

wielrennen nieuwelingen West-Vlaanderen Cycling Tour met Briek Plasman, alle teams uit eigen gouw plus drie buitenland­se

In Bellegem gaat vrijdag de West-Vlaanderen Cycling Tour van start. Stasegem zaterdag en Rekkem zondag zijn de andere etappeplaatsen. Briek Plasman uit Baliebrugge-Ruddervoorde is één van de kanshebbers in deze driedaagse.