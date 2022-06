Polsstokspringster Fleur Hooyberghs pakt zilver op het BK in Gentbrugge

atletiekPolsstokspringster Fleur Hooyberghs hield een heel dubbel gevoel over aan het BK in Gentbrugge. Ze miste een buitenkansje om de Belgische titel te veroveren. Maar na fysieke problemen met een hardnekkige achillespeesblessure is het een half mirakel dat ze pijnvrij kon springen.

Een sprong over 3m90 leverde Hooyberghs het zilver op. Het goud moest ze aan Melanie Vissers (4m00) laten. Indien ze bij haar eerste beurt over 4m was gewipt, had ze goud gepakt. “Eerst en vooral was het deze week onzeker of ik zou kunnen deelnemen aan het BK omdat ik heel veel last had van de achillespees”, reageerde de atlete uit Arendonk. “Gelukkig kon ik alsnog deelnemen zaterdag. Maar mentaal was het een strijd en de voorbije week heb ik niet kunnen trainen. Uiteindelijk ondervond ik weinig last en dat op zich vond ik een overwinning.”

De 21-jarige polsstokspringster, die studies kinesietherapie volgt, bleef na de stresserende gebrekkige voorbereiding in volle examenperiode iets onder haar beste niveau. “Met vier meter was ik Belgisch kampioene geweest”, beseft de ACHL-atlete die een PR heeft staan van 4m16. “Ik heb al vaak bewezen dat ik 4 meter kan springen. Winnen was heel mooi geweest. Het had gekund. Maar ik mag niet klagen. Vooraf had ik getekend voor een scenario waarin ik fysiek in orde ben. Ik ben blij dat ik het BK zonder fysieke problemen ben doorgekomen. Het was ook geen makkelijke competitie. We kregen enkele stevige stortbuien te verwerken.”

Nacht van de Atletiek

Nu haar achillesprobleem onder controle lijkt, kan ze wel nieuwe wedstrijdplannen smeden. “Volgende zaterdag spring ik op de Nacht van de Atletiek. Een speciale wedstrijd, want vorig jaar spring ik daar mijn record. De week daarna neem ik deel aan een wedstrijd in Milaan. Momenteel zit ik nog in de examens. De combinatie met de sport is pittig, maar ik ben er bijna van verlost. Er volgen binnenkort wedstrijden van een heel mooi niveau en daar kijk ik enorm naar uit”, besluit Hooyberghs.

