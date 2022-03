Plots stond Wolke Janssens (STVV) in de basis in Limburgse derby: “Ik speel waar de coach me zet”

31 juli 2021.

225 dagen was het geleden dat Wolke Janssens nog eens aan de aftrap stond voor STVV. Toen op speeldag 2 tegen Zulte Waregem, de wedstrijd daarvoor tegen AA Gent ook. Maar sindsdien moest hij het doen met hier en daar een korte invalbeurt. Tot plots... De Limburgse derby. In het hol van de leeuw, dan nog. Janssens kreeg het vertrouwen op de linkerwingback van coach Bernd Hollerbach en bedankte met een prima prestatie. Snelle acties, stevig in de duels en bijna goed voor een uitgelokte penalty (als de VAR niet had ingegrepen).

“Voor mij was het een nieuwe positie”, klonk het achteraf bij de 27-jarige Limburger. “Maar ik speel waar de coach me zet. Het zat goed vandaag.” Janssens sleepte de derbyzege mee over de streep. “Daarvoor doen we het. Als je ziet hoe de fans reageren... Deze wedstrijd is voor hen én voor de club van levensbelang. Vanaf de eerste minuut zaten we goed in de match, we speelden kort op de bal. Een voetballende ploeg als Genk heeft het niet graag als je zo kort op hun huid zit. We hebben het goed gedaan.”

Sterk collectief

Met 14 op 18 ziet het seizoen er steeds rooskleuriger uit. En bij Racing Genk beginnen ze stilaan te zweten, want de Kanaries zitten hen op de hielen voor plaats acht. “We zijn een sterk collectief”, ziet Janssens als sterkste eigenschap van STVV. “We loeren een beetje op de counter. We vertrekken vanuit ons blok, da’s onze sterkte. Zo is de goal ook gevallen, op de tegenaanval.”

Sint-Truiden krijgt het reeds gedegradeerde Beerschot en Standard nog over de vloer, én moet nog naar Zulte Waregem. Onmogelijk is dat schema niet, al wil Janssens geen uitspraken doen over Play-Off 2. “Dat is onze ambitie niet. We bekijken het match per match en dan zien we wel waar het schip strandt. We zijn niet bezig met de tegenstanders.”

