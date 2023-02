Ploegmanager Gaspard Van Peteghem stelt versterkt Charlies Chocolate-Metalced voor: “Bij ons kan je coureur worden”

WielrennenHoewel hij net zeventig is geworden, blijft Gaspard Van Peteghem gebeten door de wielermicrobe. Met gepaste trots stelt hij zijn ploeg Charlies-Metalced voor. Ten opzichte van vorig seizoen lijkt zijn team versterkt. In de breedte is het zeker niet de grootste ploeg, maar een aantal renners zullen ook in de komende campagne voor de nodige overwinningen zorgen.

Gaspard Van Peteghem blikt tevreden terug op het voorbije seizoen. “Vorig jaar was het debuutjaar van Metalced. Met eenentwintig overwinningen hebben we meteen ons visitekaartje kunnen afgeven. Soms kenden we al eens pech. Guillaume Seye viel uit met een schouderblessure. Toch behaalde hij nog negen overwinningen, waaronder de Belgische titel in het tijdrijden. Jérôme Baugnies werd provinciaal kampioen op de weg. Ook in de grote profkoersen lieten we ons zien. We kregen veel publiciteit, zodat het een positief jaar werd.”

Bijkomende sponsor

Deze winter kon Gaspard Van Peteghem met Charlies Chocolate een bijkomende hoofdsponsor aantrekken. “Je merkt dat het steeds moeilijker wordt om sponsors aan te trekken. Wielrennen is ook niet goedkoop. Doordat we ervoor kiezen om met twaalf renners aan te treden, blijven de kosten beperkt. Ik heb het geluk dat ik veel relaties heb, zodat ik toch de nodige steun krijg. Veel sponsors kennen me ook al jaren en blijven me trouw. Ook de mensen achter Charlies Chocolate zijn persoonlijke bekenden. Ik vrees dat de opeenvolging van crisissen zich stilaan zal laten voelen in het peloton. Ik ken een sponsor die een miljoenenproject op het oog heeft. Door de crisis zijn de kosten met dertig procent gestegen. Het gevolg is dat projecten stilgelegd of uitgesteld worden. Ik vrees dat dergelijke verhalen zich ook in de wielersport zullen laten voelen.”

Volledig scherm Gaspard Van Peteghem (r.) ziet meerdere sterkhouders in zijn ploeg. © EVL

Kwaliteit boven kwaliteit

Gaspard Van Peteghem kan over twaalf renners beschikken. “We zijn niet de grootste ploeg, maar beschikken wel over talent. Met twaalf renners kan je iedereen tevreden houden. Bij ons kan je coureur worden. Dat bewees Mauro Verwilt vorig jaar nog met een tweede plaats in de Ronde van Luik. Die knappe ereplaats was echter ook het gevolg van de teamgeest. De ploeg hangt aan elkaar. Renners komen ook graag naar ons toe. Het premiestelsel is uitgekiend en het materiaal is in orde. Het programma is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Ook nu staan er tal van topkoersen op het programma. We openen volgende week het seizoen met Gent-Staden.”

Renners en omkadering

Renners: Jérôme Baugnies, Lenny Callebaut, Mathis De Roeck, Davis Desmecht, Kenny Goossens, Nils Heyns, Guillaume Seye, Indy Van Damme, Rico Van Damme (Nederland), Matthew Van Schoor, Maarten Verheyen, Kevin Verwaest.

Voorzitter en ploegleider: Gaspard Van Peteghem.

Secretaris en ploegbegeleider: Harry De Beleyr.

Schatbewaarder: Jeannine Vercauteren.

Ploegleider: Edwin Van Peteghem.

Verzorger: Jan Van Schoor.

Hulpverzorger: Dirk Vandersnickt.

Teamdokter: Johan Strobbe.

Mecanicien: Steven De Roeck, Luc Joos.

