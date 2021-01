Ploegleider Kris Wouters over Timo Kielich: “Hij is profrijp”

VeldrijdenTimo Kielich was tijdens het BK van vorig weekend de beste belofte. Een trui of medaille was er niet bij voor de Alkenaar die aan zijn laatste maanden als belofte bezig is. Ligt er straks een profcontract klaar? Als het van ploegleider Kris Wouters afhangt wel. “Ik beslis er niet over, maar Kielich heeft wel bewezen dat hij zijn voet stilaan naast de profs kan zetten”, vertelt de voormalige ploegleider van onder meer Quinten Hermans.

De uit Koersel afkomstige Wouters was de voorbije tien jaar aan de slag bij het team van Sven Nys waar hij naast Hermans ook Corné Van Kessel en Marthe Truyen onder zijn hoede had. Wouters staat bekend als een ploegleider met een passie voor jeugdwerking. De vijfvoudig wereldkampioen is niet alleen ploegleider bij Creafin-Fristads, het team van Kielich, hij begeleidt daarnaast ook alle beloften van de overkoepelende structuur van de broers Roodhooft naar het profcircuit. Zoals hij in het verleden met Quinten Hermans deed.

Regelmaat

“Vergelijken met Hermans? Moeilijk. Die stond als laatstejaarsbelofte al veel verder dan Kielich. Hij pakte regelmatig een podium en werd twee keer Europees kampioen. Trouwens, Hermans is een ander type renner”, zegt Wouters. “Maar goed, dat doet geen afbreuk aan de kwaliteiten van Kielich. Hij is aan een goed seizoen bezig, ook al ligt er geen ideaal scenario op tafel. In plaats van regelmatig te kunnen meedoen voor de winst bij de beloften, strijdt hij al enkele maanden tussen de profs. Met een grote regelmaat en dat is een goed teken.”

Goede leerling

Kielich mag dan al geen tafelspringer zijn, hij is volgens Wouters wel een goede leerling. “Het is zalig werken met hem. Timo staat open voor aanwijzingen en bijsturingen en vooral, hij gaat er mee aan de slag. Hij pakt dit seizoen ook anders aan en dat merk je in de resultaten. Of hij de cross kan blijven combineren met mountainbiken? Ik denk van wel, zolang er maar een goed evenwicht is. Dat geldt ook voor de weg trouwens. Ik zie daarin een nog betere combinatie. Renners als Kielich hebben een wegcampagne nodig. Ik denk dan vooral aan korte rittenkoersen, daarin bouw je je motor echt uit.”

Stage bij Alpecin-Fenix

Kielich mocht in de zomer van 2020 als stagiair bij Alpecin-Fenix al even proeven van het profwerk op de weg. Of dat een teken aan de wand is en er straks een contract in het team van Mathieu van der Poel klaarligt , is niet duidelijk. “Ik denk dat er verschillende opties zijn voor Kielich, maar corona kan nog altijd roet in het eten strooien. Het is voor heel wat teams nog onduidelijk hoe de toekomst eruit zal zien.”

