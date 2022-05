Pleegt Tom De Cock met Lebbeke broedermoord in Overijse?: “Voor iemand zullen de druiven zuur zijn”

Na de laatste competitiematch in maart gingen Tom De Cock en Roger Vercarre (erevoorzitter van Overijse) samen nog eten. Beiden hebben in de loop der jaren een stevige band opgebouwd. Pleegt Tom De Cock zaterdag een broedermoord in Overijse? “Ik wil alleszins winnen op Tempo. We willen opgaan naar tweede nationale. Tegelijk weet ik dat het speciaal zal aanvoelen. Neen, ik heb Roger de voorbije week niet gehoord. Psychologische oorlogvoering? Neen (lacht), mijn respect blijft, wat de uitslag ook mag worden. Voor iemand zullen de druiven zuur zijn.”

Loting

Het is duidelijk dat Tom De Cock persoonlijk liever een andere loting had gezien.

“Emotioneel had ik inderdaad liever tegen een andere ploeg gespeeld. Voor mij mogen beide teams promoveren, maar dat is nu onmogelijk geworden. Erpe-Mere speelt de eindronde en heeft negentien punten minder. Voor alle duidelijkheid, ik gun de Merenaren hun succes. Je vraagt je natuurlijk dan af waartoe de competitie heeft gediend. Het systeem kunnen we evenwel niet veranderen. Ook de ploegen uit de B-reeks waren de laatste vier weken uitvoerig gescout. Nu speelt de tweede en de derde uit dezelfde reeks tegen elkaar. Zaterdag kan het in negentig minuten echt alle kanten uitgaan.”

Meteen beslissend

De match tegen Overijse is quasi beslissend. Tom De Cock bevestigt. “Met Lebbeke kenden we al een mooi seizoen. We mochten bekeren tegen eersteklasser Union en behaalden in de competitie 63 punten. Veel meer kan je niet doen, tenzij promoveren. De verliezer zit in slechte papieren en heeft het lot nadien niet meer helemaal in eigen handen. Aan dat scenario denk ik niet. Een politicus zei ooit dat hij de problemen oplost, als ze zich aandienen. Dat zullen we in dat geval ook doen. Laten we eerst voor de winst gaan in Overijse.”

Lees ook: meer voetbal derde nationale A