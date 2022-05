Pleegt Tom De Cock met FC Lebbeke broedermoord in Overijse?: “Voor iemand zullen de druiven zuur zijn”

Alain Hermans en Torpedo Hasselt ontvangen in de interpro­vin­ci­a­le eindronde meteen groot favoriet Berg en Dal: “We gaan er voluit voor”

Zondagmiddag starten de provinciale eindronden. In de interprovinciale reeks treffen we drie Limburgse teams. Zonhoven United en Eksel moeten onder elkaar uitvechten wie naar de volgende ronde gaat. Torpedo Hasselt speelt dan weer thuis tegen Berg en Dal. In deze eindronde is er geen terugwedstrijd. De plaatsing gebeurt in één duel. De confrontaties in de andere provinciale eindrondes wordt wel beslist in twee wedstrijden.

