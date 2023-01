Plaatselijke clubleden maken een heel goede beurt: zes thuisoverwinningen

Vier finales werden zelfs TC Yperonderonsjes. In mannen 45,5 verwees Jurgen Baeckelandt zijn clubgenoot Carl Verstryne naar de tweede plaats. De Ieperse vrouwen deden het nog veel beter met maar liefst 3 totale Ieperse finales. In vrouwen 3 lukte 30-punter Maud Del’Haye na een 6-3,6-3-zege tegen 40-punter Leen Corneillie een schitterende performance maar in de finale van vrouwen 4 moest diezelfde Maud Del’Haye haar meerdere erkennen in 20-punter Michelle Vanisacker. Een perfomance en een counter dus zoals dat heet in het oude tennisjargon! Ook in de slotwedstrijd van vrouwen 25,4 stonden twee Ieperse speelsters oog in oog met elkaar. Helene Dieusaert haalde het finaal van Valérie Baptiste.

Zeges vijf en zes

De Ieperse vreugde kon na die vier Ieperse finales nog niet op, want twee andere leden slaagden er ook in om hun naam op het palmares te schrijven. In mannen 5 maakte Jean Del’Haye brandhout van Emiel Vanspranghels van het Poperingse TC Eclips. Hij gunde zijn tegenstander in finale slechts één game. Marijke Geldhof tot slot maakte het Ieperse feestje compleet door de reeks vrouwen 35,3 naar haar hand te zetten.

De overige laureaten

Ook Ieperling Victor Vanackere deed het als 65-punter uitstekend in mannen 3, maar in de finale moest hij na drie sets zijn meerdere erkennen in 70-punter Robbe Decocker van TC De Koddaert. Nicholas Samyn van TC Houthulst bleef op zijn beurt ongeslagen in mannen 4 terwijl in mannen 6 het laatste woord voor Koenraad Alleweireldt van De Padelver was.

De resterende laureaten waren Tom Vandendriessche (mannen 35,3, TC Alexander), Thomas Develtere (mannen 35,4, TC Staden), Wesley Dewilde (mannen 35,5, TC Staden), Giovanny Francoy (mannen 35,6, TC Finlandia), Dany Dury (mannen 45,4, TC Warneton), Didier Verstraete (mannen 55,4, TC Come Back) en Lieselot Leys (vrouwen 5, TC Eclips).

